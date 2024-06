El BCE prepara la primera baixada dels tipus d'interès amb la incògnita de si continuarà o frenarà els descensos

El Banc Central Europeu (BCE) prepara la primera baixada dels tipus d'interès, dos anys després de l'inici del cicle d'enduriment per l'escalada de la inflació. La cúpula de la institució monetària es reuneix aquest dijous i s'espera que rebaixi els tipus d'interès en 25 punts bàsics fins a situar-los en el 4,25%. Més incertes són ara per ara les decisions que el BCE prendrà després de la baixada del juny: la incògnita és si la institució continuarà abaixant els tipus o si els mantindrà estables durant un temps per veure com evoluciona la situació econòmica. En part, la decisió dependrà de les previsions macroeconòmiques que el BCE també publicarà aquest dijous.

La primera baixada dels tipus d'interès serà un primer pas en el camí cap a la relaxació monetària i el primer descens des del març del 2016, quan es va reduir el preu dels diners del 0,05% al 0%, on s'havia mantingut fins fa un parell d'anys, quan van començar les pujades davant l'escalada de la inflació.

"Estem adoptant un enfocament prudent, que afavorirà una reducció de 25 punts bàsics", va avançar recentment el vicepresident del BCE, Luis de Guindos, sobre la decisió del juny. Segons han avançat alguns membres de la institució monetària, s'espera que la inflació es mantingui al voltant de l'actual 2,4% -sense descartar possibles lleugers increments- i que se situï en l'objectiu del 2% ja el 2025.

Previsions de dues o tres baixades aquest any

Per aclarir futures decisions sobre els tipus, els ulls estaran posats en les explicacions que la presidenta del BCE, Christine Lagarde, donarà després de la reunió del consell de govern. No es descarta que la francesa es limiti a assenyalar que les futures decisions dependran de l'evolucio de la inflació, com ja va anticipar fa un parell de mesos.

"Fins i tot després de la primera baixada dels tipus, no podem comprometre'ns anticipadament a una senda concreta de tipus", va anticipar. Entre els analistes, les previsions més esteses són que pugui haver aquest any tres baixades dels tipus -juny, setembre i desembre- o dues -juny i desembre- fins que la inflació se situï en el 2%.

Malgrat que el BCE ha insistit en la independència de les seves decisions respecte a la Reserva Federal, més retards en les baixades de tipus als Estats Units també podrien alentir el camí de rebaixa en la zona euro.