Infermeres de Catalunya troba "inadmissible" que l'ICS demani a alguns CAP reduir les substitucions per vacances d'estiu

El sindicat Infermeres de Catalunya veu "inadmissible" que l'Institut Català de la Salut (ICS) hagi demanat a alguns Centres d'Atenció Primària (CAP) que redueixin les substitucions per vacances d'estiu. L'ICS argumenta que com que es va haver de prorrogar els pressupostos de la Generalitat no es podria pagar l'ampliació d'horaris dels professionals del mateix equip que haurien de cobrir les substitucions. En un comunicat Infermeres de Catalunya avisa que aquesta mesura "porta de nou al límit" els centres sanitaris i augura que això allargarà les llistes d'espera i sobrecarregarà de feina els professionals. El sindicat ja ha demanat una reunió amb la Direcció de Recursos Humans per abordar la qüestió.

L'organització ha reclamat que es prengui "les mesures adequades" per "fer front a les necessitats reals del sistema", com asseguren que s'havia fet en altres ocasions. A més, critiquen que el Govern asseguri que es garantirà una cobertura bàsica perquè, segons el seu parer, "no s'està duent a terme com caldria".

Les professionals denuncien les "retallades" i afirmen que no es tracta d'una mesura "aïllada" perquè, segons recorden, mesos enrere ja es va anunciar la no renovació de contractes que afectada uns 400 treballadors a l'Hospital Universitari de Vall d'Hebron i uns 200 de l'Hospital Universitari de Bellvitge. "La redistribució de professionals en diferents serveis i la sobrecàrrega assistencial en unitats d'urgències i plantes d'hospitalització tensionen cada cop més el nostre sistema sanitari", adverteixen.