Restablerta la circulació a l'R4 sud entre Cornellà i l'Hospitalet de Llobregat després d'un atropellament

Els trens de l'R4 sud tornen a circular per dues vies entre Cornellà i l'Hospitalet de Llobregat, segons han informat Adif i Renfe. La circulació per aquest tram es feia per via única per l'atropellament d'una persona en una zona de pas no autoritzada. Això ha provocat retards en la circulació ferroviària, que un cop restablerta recupera gradualment el seu horari habitual.