El BCE abaixa en 0,25 punts els tipus d'interès fins al 4,25% i posa fi a dos anys d'augments per la inflació

El Banc Central Europeu (BCE) ha retallat aquest dijous en 0,25 punts els tipus d'interès, fins al 4,25%. Així ho ha decidit el consell de govern de la institució monetària en un canvi que posa fi a gairebé dos anys de pujades dels tipus per l'escalada de la inflació. Amb la primera decisió per relaxar la política monetària, el tipus per als préstecs immediats se situen en el 4,50%, mentre que el tipus que s'aplica a les entitats per dipositar diners al banc central es queda en el 3,75%. Sobre les futures decisions, el BCE subratlla en el comunicat posterior a la reunió que rebutja "comprometre's anticipadament a cap senda concreta de tipus", amb la qual cosa deixa de moment en l'aire si continuaran o frenaran les baixades de tipus.

La baixada dels tipus després del cicle d'enduriment dels darrers dos anys arriba malgrat l'augment de la inflació a l'eurozona al maig, que s'ha situat en el 2,6%, dues dècimes més que a l'abril. Tot i així, es troba prop de mínims dels últims tres anys.

La baixada dels tipus d'interès d'aquest dijous suposa un primer pas en el camí cap a la relaxació monetària i el primer descens des del març del 2016, quan es va reduir el preu del diner del 0,05% al 0%, on s'havia mantingut fins que al juliol del 2022 el BCE va començar un cicle de pujades davant l'escalada de la inflació.

Una moderació "apropiada"

En el comunicat posterior a la reunió, el BCE defensa que ara és "apropiat moderar el grau de restricció de la política monetària" després de nou mesos sense canvis en els tipus. "La inflació ha caigut en més de 2,5 punts percentuals i les perspectives d'inflació han millorat notablement", indica el text, que subratlla un "debilitament de les pressions inflacionistes" i una "reducció" de les perspectives d'inflació "en tots els horitzons".

Segons projeccions del BCE, l'eurozona tancarà el 2024 amb la inflació en el 2,5% i caurà fins al 2,2% l'any que ve. Pel que fa a les previsions econòmiques, la institució calcula un creixement de fins al 0,9% el 2024 i de l'1,4% l'any que ve.

"Sense compromís anticipat a una senda concreta"

Sobre quin serà el camí a seguir pel que fa als tipus, el BCE evita detallar quines seran les pròximes decisions i rebutja comprometre's "anticipadament" a "una senda concreta". Ara bé, subratlla que mantindrà els tipus d'interès "a nivells suficientment restrictius durant el temps que sigui necessari" perquè la inflació se situï en l'objectiu del 2%.

"El consell de govern continuarà aplicant un enfocament que depengui de les dades, en el qual les decisions s'adopten en cada reunió, per determinar el nivell de restricció i la durada adequada", diu el comunicat.