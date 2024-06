El preu de l'habitatge puja un 5,6% a Catalunya durant el primer trimestre

El preu de l'habitatge va pujar un 5,6% a Catalunya durant el primer trimestre, segons l'Índex de Preus de l'Habitatge de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Es tracta de 2,1 punts més que la variació anual del darrer trimestre del 2023 i és la més alta des del tercer trimestre del 2022. Per tipus d'habitatge, els preus dels pisos nous van augmentar un 9,1%, és a dir, 1,2 punts més que el quart trimestre, mentre que els de segona mà ho van fer 5,2 punts, 2,2 punts més que entre octubre i desembre. Al conjunt de l'Estat, la variació anual de l'Índex de Preus d'Habitatge en el primer trimestre del 2024 va augmentar 2,1 punts i es va situar en el 6,3%.

Per tipus d'habitatge, la taxa anual de l'habitatge nou va pujar 2,6 punts, fins al 10.1%. Per la seva part, la variació de l'habitatge de segona mà es va situar en el 5,7%, més de dos punts per sobre de la registrada el trimestre anterior.

Per comunitats, les que van presentar una variació positiva més elevada va ser Andalusia, amb un 7,9%; seguit de Navarra i La Rioja, amb un 7,6% i un 7,1%, respectivament. Per contra, les que van presentar un creixement més moderat van ser Castella-La Manxa, amb un 4,9%; seguides d'Astúries i Galícia, ambdues amb un 5,1%.