Amec alerta que nou de cada deu empreses industrials espanyoles tenen dificultats per atraure i fidelitzar talent

L'Associació d'Empreses Industrials Internacionalitzades (AMEC) ha alertat aquest divendres que el 90% de les companyies espanyoles tenen dificultats per atraure i fidelitzar el talent, segons es desprèn de l'últim informe de l'Observatori amec, que afegeix que en el 74,4% dels casos no hi ha professionals amb la qualificació adequada per cobrir la posició. D'altra banda, el 52% de les empreses entrevistades atribueixen aquest problema al nivell salarial, amb exigències que estan per sobre de la seva escala, i el 37% considera que hi ha una escassetat important en un nou talent jove orientat a la indústria. La demanda de teletreball i les exigències de conciliació familiar representen un 17% i un 12%, respectivament.

Davant d'aquest escenari, un 61,7% de les empreses enquestades estan dissenyant estratègies amb noves fórmules d'atracció i fidelització, mentre que el 59,6% ha optat per la formació interna perquè els seus professionals puguin assumir noves funcions.

La meitat de les empreses enquestades reconeixen que contracten personal no qualificat i formant-lo des de la base perquè puguin ocupar llocs difícils de cobrir. En canvi, altres alternatives com l'externalització d'activitats clau o la contractació de personal qualificat estranger són opcions a les quals poques empreses recorren, en el 18,1% i el 4,3% dels casos, respectivament.

Per tot plegat, amec treballa en l'elaboració de la Guia de Talent i en altres iniciatives que se centren en la millora de l'atractivitat de la indústria.

D'altra banda, amec ha explicat que el pròxim 27 de juny l'IESE acollirà l'onzena edició del Fórum amec 2024, on es tractaran aquests reptes. Entre els participants destacats hi ha Masats i Comexi, empreses membres d'amec que compartiran els seus casos d'èxit en la gestió del talent.