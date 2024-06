El BCE baixa els tipus en 0,25 punts però evita aclarir les pròximes retallades

El Banc Central Europeu (BCE) va aprovar ahir la llargament anticipada baixada dels tipus d’interès de referència de la zona euro de 0,25 punts percentuals que venia avançant des del mes de gener, al mateix temps que va deixar la porta més o menys oberta a noves retallades. Però al mateix temps, va insistir que segueix «sense comprometre’s per endavant amb cap senda concreta» de suavització de la política monetària. «No puc confirmar que la fase de retirada (de les pujades de tipus) estigui en marxa. Hi ha una gran probabilitat d’això, però dependrà de les dades. I el que és molt incert és la velocitat a la qual viatjarem i el temps que ens suposarà», va advertir la seva presidenta, Christine Lagarde.

Els tipus de referència, així, baixen després que l’autoritat monetària els augmentés per combatre l’alta inflació a un ritme i escala sense precedents des de la seva creació el 1999: 4,5 punts percentuals en 10 reunions successives entre juliol de 2022 i el setembre passat. El tipus principal es redueix al 4,25% (primera retallada des de març de 2016), mentre que la facilitat de dipòsit -l’interès amb què remunera els diners que guarda als bancs, el més rellevant en l’actual context- baixa al 3,75% (per primera vegada des de setembre de 2019), en tots dos casos fins a nivells de l’agost passat.

L’impacte d’una mesura d’aquest tipus no es limita la macroeconomia ja que afecta directament la butxaca de les famílies i afecta des de les hipoteques fins al creixement de l’economia.

Les hipoteques

L’euríbor, la referència de la majoria de les hipoteques d’interès variable, està estretament vinculat al preu del diner que marca el BCE. Gràcies a les perspectives que s’anava a produir una primera baixada en la reunió de l’organisme monetari en la reunió de juny, aquest indicador a un any, que és el que els bancs també empren per prestar-se diners entre si, va propiciar un primer descens de la quota mensual de les hipoteques variables a l’abril i ho farà també en les de maig, en situar-se en una mitjana del 3,680%, per sota del la d’un any enrere (3,862%). Ara, l’evolució dependrà de les perspectives sobre pròximes retallades dels tipus d’interès. En tot cas, de mantenir-se l’euríbor per sota del 4%, seguiran els abaratiments hipotecaris almenys fins a novembre ja que fins llavors s’anirà comparant amb mitjanes mensuals de fa 12 mesos, que estaven per sobre del 4%. Si hi ha perspectives de més baixades de tipus, el descens es pronunciarà.

El crèdit

Una retallada dels tipus d’interès no suposa només l’abaratiment de les hipoteques sinó del crèdit en general. Un dels efectes de la baixada és que el cost de finançar-se per a les famílies i les empreses es redueix, la qual cosa facilita que augmenti la inversió; i el mateix succeeix amb el que està dirigit als particulars, com el de consum. Segons les dades del Banc d’Espanya, el tipus mitjà dels nous crèdits destinats al consum per a a llars va pujar al 7,92% a l’abril (l’última dada disponible), enfront del 7,78% de març. El destinat a altres fins diferents de l’habitatge es va situar en una mitjana del 5,64% enfront del 5,68% del mes anterior.

Els bons i lletres

Existeix una relació directa entre els mercats de renda fixa i l’evolució dels tipus d’interès, ja que els moviments d’aquests influeixen en els rendiments que ofereixen els bons i lletres del Tresor. En baixar el tipus d’interès amb el qual es porta a valor present els fluxos del bo, aquests fluxos futurs valen més i per això, puja el preu dels bons i el seu valor en la cartera, expliquen en GVC Gaesco. Com els bons nous que s’emeten paguen menys interessos, els que els tenen ja comprats no voldran desfer-se d’ells tret que rebin una rendibilitat equivalent. Això suposa que pujaran els seus preus i faran que els fons de renda fixa tinguin millor rendibilitat. En tot cas, els tipus d’interès oficials són a terminis molt curts. Els interessos per a terminis més llargs es basen en l’estimació del mercat. És per això que perquè els preus dels bons es vegin afectats, han de canviar les expectatives de tipus futurs que té el mercat. La baixada afecta sobretot als títols a curt termini, com les lletres. De fet en la subhasta de lletres a sis mesos que s’ha dut a terme aquesta setmana, el tipus mitjà va ser del 3,367%. És la primera vegada en la qual l’estalviador renovarà les seves lletres a una rendibilitat inferior a la d’un any enrere.

La borsa

Quan els tipus d’interès estan elevats la borsa perd interès, atès que l’inversor pot obtenir bons rendiments sense el risc del vaivé del mercat de renda variable. És el contrari del que succeeix quan es produeix una retallada del preu del diner. I és que els tipus d’interès baixos rebaixen el cost del nou deute que emeten les companyies, amb la qual cosa incrementen els seus beneficis el que, al seu torn, catapulta les cotitzacions en la borsa. Les expectatives de pujades de tipus ha fet que l’Ibex 35, la principal referència borsària espanyola acumuli una alça des de gener de més de l’11%. Aquesta evolució pot veure’s truncada en el cas que es percebi que les pròximes rebaixes dels tipus d’interès s’allunyen. En cas contrari, les alces de fons continuaran, segons els experts.

L’estalvi

Un efecte negatiu de les retallades en els tipus d’interès és la pèrdua d’atractiu de l’estalvi més conservador, representat pels comptes i els dipòsits. És veritat que en l’etapa de pujades del preus dels diners que va començar al juliol de 2022 i va finalitzar al setembre passat, la banca ha arrossegat molt els peus i ha elevat de forma molt lenta la remuneració del passiu, amb excepcions com les d’entitats més petites. És una cosa que ha reconegut fins i tot el Banc d’Espanya comparat amb altres etapes i amb l’evolució registrada en altres països de la zona de l’euro. A l’abril, el tipus mitjà al qual es remuneraven els comptes a la vista, en la qual estan una bona part dels recursos de les llars, al 0,18% enfront del 0,19% del mes anterior, segons les dades del Banc d’Espanya. Els dipòsits fins a un any es van situar en una mitjana del 2,48%, enfront del 2,43% de març; entre un any i dos, al 2,98%, enfront del 2,97% del mes anterior; i els de més de dos anys, al 1,05%, enfront del 1,71% anterior.

L’euro

La rebaixa del preu del diner se sol traduir en la depreciació de l’euro respecte d’altres divises, com el dòlar. L’efecte, essencialment és positiu per a les empreses que exporten i que operen en dòlars o zones que treballen amb aquesta moneda, ja que els productes i serveis guanyen competitivitat. En canvi viatjar a l’estranger, especialment a països de fora de la Unió europea (UE) s’encareix ja que s’obtindran menys divises com a dòlars per cada euro. La moneda comuna europea, que havia arribat a canviar-se a 1,11 enfront del dòlar al gener es mou en l’actualitat entorn dels 1,088.

L’economia

Generalment, les baixades dels tipus d’interès animen l’economia. La retallada dels tipus d’interès, amb el qual els bancs centrals solen buscar donar un impuls al creixement, redueix el cost d’endeutar-se tant per a les famílies com per a les empreses, que té major accés al finançament i, per tant, poden invertir més i generar ocupació. A conseqüència d’això es redueix el risc d’impagament dels préstecs.