Cohitech ampliarà les seves instal·lacions amb una nau d’11.000 m2 a Navàs

Els 5.500 metres quadrats de la històrica fàbrica tèxtil de La Rabeia de Balsareny on Cotton High Tech SL, Cohitech, ha crescut els últims catorze anys s’han quedat petits. L’empresa, que fabrica productes menstruals ecològics, de cotò orgànic, ja prepara l’ampliació de les seves instal·lacions en una nau a Navàs, d’11.000 metres quadrats, en una operació que hauria d’estar enllestida l’any que ve i en què invertirà més de 6 milions d’euros, segons explica el seu propietari, Ramon Vendrell. La balsarenyenca, nascuda el 2006 a Gaià aprofitant l’experiència al sector farmacèutic de Vendrell, factura avui més de 17 milions d’euros i exporta el 80% de la seva producció a un total de 48 països.

Cohitech disposa de set marques pròpies, però el 60% de la seva producció, uns 390 milions d’unitats anuals, és per a marques blanques, apunta Vendrell.

L’empresa, amb 113 treballadors, ha desenvolupat una altra línia de treball, Menstrual Point, que posa a disposició d’institucions i empreses dispensadors de compreses i tampons de cotó ecològic. Companyies com Almirall, Tous, Starbucks, Nike, Volkswagen o Siemens ja s’han afegit al que Cohitech defineix com «un moviment social» per sensibilitzar sobre la menstruació i facilitar a les dones l’accés a productes menstruals al seu lloc de treball.

L’empresa de Balsareny és una de les cinc guanyadores de la licitació pública per proveir de productes menstruals el programa «La meva regla, les meves regles» de la Generalitat. Així, produeix una part de les copes, compreses i calces menstruals reutilitzables de la campanya, amb què es vol «garantir l’equitat menstrual», va explicar ahir la consellera d’Igualtat i Feminismes, Tània Verge, en una visita a la balsarenyenca. Acompanyada del conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, Verge va avançar que en els tres mesos des que va iniciar la campanya, adreçada als 2,5 milions de dones d’entre 10 i 60 anys i a homes trans que menstruen del país, ja se n’han beneficiat més de 400.000 persones, però s’han fet més de 650.000 descàrregues dels QR que permet accedir gratuïtament a aquests productes a les farmàcies catalanes. Es dispensen, va apuntar Verge, 1.200 productes menstruals reutilitzables cada dia. Les dones de 30 a 49 anys són les que més s’han apropat ja a les farmàcies per retirar el seu producte. A la regió central, segons dades del departament, 12.058 dones ja disposen del seu producte: 201, a l’Anoia; 8.538, al Bages; 1.807, al Berguedà; 213, al Lluçanès; 474,al Moianès; i 825 al Solsonès. El producte més escollit han estat les calces, amb un 57%, seguit de les copes (31%) i les compreses (12%).

Roger Torrent va destacar l’impacte «transversal» d’aquesta campanya, que, va dir, «contribueix a la reindustrialització del país», ja que les cinc empreses que elaboren els productes menstruals són catalanes.

Per a Ramon Vendrell, la campanya del Govern «afavoreix que es parli de la qüestió, que deixi de ser un tabú».

