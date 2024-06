La manresana Xics Torra anuncia el seu tancament

La sabateria per a infants Xics Torra, del carrer del Born de Manresa, ha anunciat que liquida el seu estoc «per tancament», segons el rètol que ha instal·lat a l’aparador de l’establiment. Amb tot, el seu responsable, Fitzgerald Magnien Oriol, no ha detallat la data en què es farà efectiu el tancament. «No tinc clar què faré, encara», ha assegurat lacònicament a aquest diari. En tot cas, el propietari del negoci, la quarta generació de la nissaga comercial, que està al capdavant de la botiga des de mitjans dels anys noranta, assegura que el tancament de Xics no està vinculat al futur del negoci mare, la més que centenària sabateria Torra, a tocar de Xics.

Al Born ja hi va haver fa uns mesos un altre tancament d’una botiga històrica, la de Serra Claret, que després de noranta anys d’activitat al carrer, l’estiu passat va abaixar la persiana per concentrar tota la seva activitat al l’establiment d’Àngel Guimerà. Fa més d’una dècada que aquest eix comercial acumula un degoteig de tancaments de negocis amb història que estan canviant la fisonomia del centre de Manresa.

El negoci dels sabaters Torra es va iniciar a finals del segle XIX de la mà de Rosa Torra, àvia de l’avi de l’actual responsable, Fitzgerald Magnien. Després de diverses ubicacions, entre les quals al carrer de la Canal, la sabateria es va instal·lar el 1919 al número nou del carrer del Born, on ha mantingut de manera ininterrompuda fins avui la seva activitat.

A Fitzgerald Magnien Oriol el van precedir en la gerència del centenari negoci familiar Antoni Oriol i María Asunción Oriol.

