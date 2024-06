Brussel·les aprova el quart pagament de 10.000 milions d'euros vinculat al pla de recuperació espanyol

La Comissió Europea ha aprovat aquest dimecres el quart pagament del pla de recuperació espanyol, que representa una ajuda directa d'uns 10.000 milions d'euros. Segons detalla un comunicat del govern espanyol, Brussel·les ha avaluat positivament 60 de les 61 fites i objectius vinculats al quart desemborsament, entre les quals s'incloïa la reforma de les prestacions per desocupació bloquejada inicialment al Congrés per Podem, Vox i el PP. Amb el vistiplau de l'executiu comunitari, està previst que el Consell de la UE ratifiqui la valoració durant els pròxims 30 dies, fent així efectiu el pagament. Un cop es produeixi, l'Estat haurà rebut 48.000 milions d'euros en subvencions, un 60% del que li correspon en transferències no reemborsables.

El quart pagament -que contempla un total de 34 reformes i 26 inversions- arriba després que el govern espanyol sol·licités una pròrroga a la Comissió Europea per modificar l'avaluació dels objectius. L'ampliació del termini pretenia introduir modificacions tècniques i, per altra banda, concedir cert marge a l'executiu espanyol per completar la reforma del subsidi per desocupació, un dels grans obstacles per rebre el quart desemborsament.

A partir d'ara, la Comissió traslladarà la seva valoració al Comitè Econòmic i Financer (CEF) del Consell de la UE, el qual disposarà d'un termini màxim de quatre setmanes per emetre la seva opinió. Si el dictamen coincideix amb el de Brussel·les, Espanya ja podria rebre els 10.000 milions d'euros sol·licitats.

Un objectiu pendent

L'únic objectiu pendent de validar en aquest quart desemborsament fa referència a un programa de suport a les pimes en matèria de digitalització. Al tractar-se d'un objectiu intermedi i que es preveu complir a finals de 2025, no ha estat necessari sol·licitar un pagament parcial. El programa inicial s'ha redissenyat per la seva baixa demanda i l'Estat té previst posar-lo novament en marxa a partir d'aquest 18 de juny.

En aquest sentit, quan la Comissió validi el compliment del programa -el govern espanyol preveu que es produeixi "en els pròxims mesos"-, Espanya rebrà els 158 milions d'euros corresponent a aquesta acció.

Prop de 48.000 milions rebuts

El pagament d'aquests 10.000 milions d'euros se sumarà als més de 38.000 milions d'euros rebuts en forma de transferències directes dins el pla de recuperació. Junts, aquests gairebé 48.000 milions d'euros representen el 60% del que li correspon a l'Estat en subvencions no reemborsables (79.800 milions d'euros).

Per altra banda, el pla de recuperació espanyol també compta amb 83.200 milions d'euros en préstecs, elevant el total del pla fins als 163.000 milions d'euros. Fins ara, el govern espanyol no ha activat aquesta segona partida, tot i que aquest darrer mes de febrer ja va aprovar el marc per mobilitzar 40.000 milions d'euros en préstecs del pla de recuperació.