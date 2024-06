Aragonès insisteix en la necessitat d'un finançament singular a la Trobada Empresarial al Pirineu

El president de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès, ha insistit aquest dijous en la necessitat d'un finançament singular per a Catalunya. Aragonès ha recordat que hi ha un "ampli consens" entre els principals actius econòmics del país i multitud de posicionaments públics per implementar un nou model en el qual Catalunya "recapti, gestioni i liquidi" tots els impostos amb l'objectiu "d'adaptar-los a les necessitats de la societat catalana". "Estic convençut que ningú vol una Catalunya limitada", ha manifestat. Aragonès ha fet aquestes declaracions en la inauguració de la 35a edició de la Trobada Empresarial al Pirineu a la Seu d'Urgell. També ha aprofitat l'ocasió per treure pit del llegat econòmic. "El país està millor", ha dit.

Aragonès ha obert la Trobada Empresarial al Pirineu acompanyat de l'alcalde de la Seu d'Urgell, Joan Barrera, el president de la Trobada Empresarial al Pirineu, Josep Serveto i el periodista Josep Puigbó. En el seu discurs, el president en funcions ha reivindicat fer "un pas endavant" perquè aquest model de finançament singular permeti a Catalunya "decidir sobre tots els recursos que paguem al territori".

Foto de grup abans de la inauguració de la Trobada Empresarial al Pirineu / Ignasi Gómez / ACN

En aquest sentit, ha defensat que és possible fer-ho a través d’una "relació bilateral" amb l'Estat en termes de finançament. Així, ha fet referència al finançament del País Basc i Navarra: "Allò que és bo per als altres estic convençut que també és bo per a nosaltres", ha afirmat.

En la mateixa línia, Aragonès ha advertit que el sistema de finançament actual dificulta que Catalunya disposi d'uns serveis públics "més avançats". Respecte al dèficit fiscal, ha criticat que "són 22.000 milions d'euros a l'any i és insuportable".

El país està "molt millor" econòmicament

Aragonès ha aprofitat l'ocasió per treure pit del llegat econòmic com a cap de l'executiu català. "El país està molt millor" que fa quatre anys, ha assegurat davant els empresaris i assistents a la trobada. Ha destacat que creix per sobre de la mitjana espanyola, i alhora s'ha registrat la taxa d'atur més baixa a Catalunya, amb 370.000 llocs de treball creats. Tot i això, el president en funcions ha admès que hi ha "deures pendents" com resoldre les desigualtats i l'augment del preu dels productes que fan que una "part molt important" de la població catalana tingui dificultats per arribar a finals de mes.

Jornada inaugural de la 35a Trobada Empresarial del Pirineu / Ignasi Gómez / ACN

La Trobada Empresarial al Pirineu

La Trobada Empresarial al Pirineu se celebra aquest dijous i divendres al Palau Municipal d’Esports de La Seu d’Urgell (Lleida). Es tracta de dos dies de ponències i taules rodones sobre política, economia i empresa sota el fil conductor ‘Liderant amb propòsit’. L'exprimer ministre italià Enrico Letta, l’expert en ciberseguretat Chema Alonso, el professor d’Economia Xavier Sala i Martín, i l'entrenador motivacional i escriptor Luis Galindo, són alguns dels ponents que comparteixen amb els assistents experiències, coneixements econòmics, estratègies de lideratge empresarial i perspectives de futur.

L'any passat va registrar més de 700 assistents, un rècord absolut de l'històric del certamen que aquest 2024 es vol superar.