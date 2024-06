Colonial descarta per ara "operacions similars" a l'entrada de Criteria però recorda que és una empresa "molt dinàmica"

Colonial no contempla per ara "operacions similars" a Criteria Caixa, que es va convertir l'accionista principal de la companyia, però ha recordat que és una empresa "molt dinàmica". Així ho ha afirmat el conseller delegat, Pere Viñolas, aquest dijous, després de celebrar la junta general ordinària d'accionistes. Viñolas ha destacat que la immobiliària en aquests moments està en una "situació molt estabilitzada i robusta", alhora ha precisat que la firma té un caràcter "molt obert" allò que pugui ser "una bona notícia per als accionistes". D'altra banda, el president de Colonial, Juan José Bruguera, ha apuntat a un escenari de "brots verds" del sector i per això l'empresa treballa per trobar "projectes per créixer".

Bruguera ha dit que es "comença a relaxar" la política monetària europea amb la rebaixa del tipus d'interès, anunciada pel Banc Central Europeu, i "s'ha d'aprofitar i estudiar" l'aparició d'aquests "brots verds".

Per altra part, el president ha destacat que, després dels "ajustos brutals del mercat", l'empresa disposa d'una "bona musculatura i disciplina financera" i aquest fet, juntament amb la captació de capital, la deixa ben posicionada per créixer. En aquest sentit, el conseller delegat ha indicat que "el principal focus d'esforç" serà el projecte Alpha X, amb una inversió acumulada de prop de 400 milions en quatre actius a Barcelona, Madrid i París.

El president de Colonial ha explicat que "la transformació d'espais" ha estat una pràctica més o menys habitual al llarg dels anys, més enllà del negoci d'oficines. Bruguera ha enumerat operacions com ara la compra d'un conjunt residencial a Barcelona, l'Hotel Mandarín Oriental de París i les tres plantes baixes dels antiquaris de l'edifici del Louvre, també a la capital francesa. Per això, Bruguera ha insistit que "mai s'ha renunciat a la transformació d'espais per crear noves experiències".

La junta d'accionistes ha servit per aprovar la repartició d'un dividend de 27 cèntims per acció per a l'exercici 2023, cosa que suposa un augment de 8% respecte a l'any anterior. Bruguera ha avançat que aquest dividend pujarà a un ritme d'entre un 8% i 10% en el futur. També s'ha donat llum verd al nomenament de Giuliano Rotondo com a conseller dominical i la reelecció en aquesta mateixa posició de Sheikh Ali Jassim M. J. Al-Thani i Carlos Fernández González.