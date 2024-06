Wayne Griffiths dimiteix com a president d’ANFAC "decebut" per "la inacció" del govern espanyol en l’electrificació

El president de Seat, Wayne Griffiths, ha anunciat aquest dijous la seva dimissió com a president de l’ANFAC, la patronal de fabricants de vehicles, "decebut" davant de la "inacció del govern en favor de l’electrificació". Griffiths ja ha comunicat la seva decisió a la junta directiva i l’assemblea general de l’ANFAC, i seguirà en el càrrec fins que no es nomeni un successor. Segons ha afirmat, "el compromís dels representants polítics amb el sector no està a l’altura del que mereix el país". Griffiths ha reiterat que Espanya "ha de millorar la infraestructura pública de recàrrega i facilitar la compra de cotxes electrificats amb un veritable pla d’incentius fiscals".

"El desembre vaig renovar com a president d’ANFAC perquè el govern es va comprometre a ser un aliat del sector i posar en marxa ràpidament mesures concretes i eficaces", ha dit Griffiths, recordant que també hi havia un compromís per renovar el Pla Moves i impulsar la recàrrega. "Aquestes mesures no han arribat, i per això estic decebut, perquè toca accelerar, no frenar", ha afirmat.

Griffiths ha recordat que en els últims mesos ha insistit "en públic i en privat, de la necessitat de la col·laboració públicoprivada per convertir Espanya en un hubm de mobilitat elèctrica a Europa". El mercat elèctric s’ha estancat en el 10% del total. "Espanya no està progressant a la velocitat que hauria de fer-ho", ha afirmat, assenyalant que en comptes d’anar endavant es va "enrere".

El màxim responsable de Seat i Cupra ha dit que seguirà defensant els interessos de la indústria espanyola de l’automòbil però que "sense suports, sense mesures concertes i sense un compromís real per part dels representants públics" ja no pot "aportar més" com a president d’ANFAC.

El mes de març, durant la presentació dels resultats de Seat, Griffiths ja va reclamar al govern espanyol i la Unió Europea que fessin "els deures" per impulsar el cotxe elèctric, avisant que les inversions i els llocs de feina "estan en joc".

Llavors, Griffiths va criticar que "l’excés" de regulació de la UE s’està convertint en una "camisa de força" per al sector. També va alertar contra la manca "d’estabilitat política i normalitat institucional" a Espanya". "Ens estem jugant el nostre futur invertint més de 10.000 milions d’euros i en aquests moments menys del 5% de les vendes són cotxes elèctrics purs", va dir.

Suport dels fabricants

Les 58 marques d'automòbils que representa l'associació han emès un comunicat de suport a Griffiths en el qual han recalcat que en els últims anys els fabricants de vehicles han fet "moltes propostes per complir els objectius de reducció d'emissions" i tot i això es troben amb una situació "preocupant".

Els socis d'Anfac reclamen al govern estatal un sistema d'ajudes directes a la compra de vehicles electrificats i incentius per les empreses i lamenten "no haver tingut resposta" a les peticions. De la mateixa manera, consideren que la xarxa de recàrrega de la infraestructura "continua sent inadequada" per arribar als objectius de cobertura que s'exigeix al sector. Recorden que l'executiu de Pedro Sánchez es va comprometre al febrer a accedir a les peticions de la patronal i quatre mesos després no tenen "cap notícia al respecte".

Al contrari, denuncien en aquests període el mercat de turismes electrificat "s'ha estancat" i la quota se situat en un 10,5% del total, inferior a la de l'any anterior (10,8%).