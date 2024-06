Endesa impulsa la inversió local en energia eòlica

Endesa, a través de la seva filial de renovables Enel Green Power España (EGPE), ha iniciat a Veciana un innovador projecte de participació ciutadana destinat a la construcció de dos parcs eòlics a la comarca de l’Anoia: La Maçana i Vilella.

Així doncs, aquest projecte permetrà als habitants de la comarca de l’Anoia, així com a inversors particulars, empreses i organismes públics, participar en la inversió per a la construcció dels parcs eòlics a través de la web d’Endesa. Les condicions d'inversió inclouen un capital mínim de 500 euros i un màxim de 25.000 euros, amb un període d’inversió de cinc anys i una rendibilitat fixa del 5,082% per als municipis directament implicats: Rubió, Els Prats de Rei, Copons, Veciana i Sant Martí de Sesgueioles.

Els parcs eòlics de La Maçana i Vilella estan dissenyats per impulsar el desenvolupament socioeconòmic de la comarca. El parc de La Maçana, ubicat entre Rubió, Prats de Rei i Copons, comptarà amb nou aerogeneradors amb una capacitat total de 50 MW, amb una inversió estimada de 50 milions d’euros. D'altra banda, el parc de Vilella, que es situarà als municipis de Copons, Veciana, Rubió, Prats de Rei i Sant Martí Sesgueioles, constarà de set aerogeneradors que sumaran una potència de 36,75 MW amb una inversió de 37 milions d’euros.

En conjunt, els dos parcs eòlics generaran aproximadament 223 GWh anuals, una quantitat d’energia suficient per cobrir dues vegades el consum elèctric anual de les llars de la comarca de l’Anoia. Aquest instrument financer està destinat a tots aquells veïns amb més de dos anys d’empadronament a la comarca i a empreses i organismes públics amb una presència mínima de dos anys al territori.

La inversió es canalitzarà a través de préstecs a EGPE, garantits per Endesa S.A., i es desenvoluparà en diverses fases. El període de reserves d’inversió, obert des de principis d’any, no requereix una aportació econòmica immediata. Aquesta fase permetrà als inversors adquirir un dret futur, mentre que Endesa adquireix l’obligació de donar entrada a aquests inversors quan es faci l’obertura de finançament, prevista per al quart trimestre de 2027, un cop els parcs estiguin operatius.

Durant els primers cinc anys d’operació dels parcs, els inversors rebran cada sis mesos la seva part proporcional del capital invertit més els interessos. El retorn total del préstec, incloent-hi capital i interessos, està previst per a finals de 2032.

Aquesta iniciativa no només representa una oportunitat d’inversió, sinó que també forma part del Pla de Valor Compartit d’Endesa, que inclou propostes relatives a l’ocupació, projectes socials, desenvolupament mediambiental, protecció de la biodiversitat i producció d’energia renovable. Així, es busca un impacte positiu i sostenible en la comunitat local, promovent una transició energètica justa i beneficiosa per a tots.