Manresa redueix el doble que Catalunya la taxa d’atur en un any

La taxa d’atur de la capital del Bages es va reduir el mes de maig en 0,64 punts respecte del maig del 2023, segons l’Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat. Això suposa que Manresa ha retallat el doble la seva taxa del que ho ha fet la mitjana catalana en aquest mateix període, 0,32 punts. Així, Manresa ha estat la tercera ciutat de més de cinquanta mil habitants del país on la reducció de la taxa ha estat més destacada aquest maig en termes interanuals, només per darrera de Mollet del Vallès (0,79 punts) i Rubí (0,73 punts).

Entre les més de 20.000

La capital del Bages continua sent la ciutat gran del país amb la taxa d’atur més elevada, el 12,14%, i figurava el maig com la cinquena població entre les de més de 20.000, per darrera de Sant Adrià de Besós (13,53%), el Vendrell (13,14%), Salt (12,72%) i Manlleu (12,35%). D’aquesta manera, la capital del Bages se situa 3 punts i mig per sobre de la taxa mitjana catalana (8,64%). Fa un any, El Vendrell liderava aquest rànquing entre les ciutats de més de 20.000 habitants, i Manresa ja ocupava la cinquena posició, amb el 12,78%, darrera de Sant Adrià, Salt i Manlleu. El maig del 2022, Manresa, que llavors registrava el 13,58%, era la quarta població de més de 20.000 habitants amb la taxa més elevada, per darrera de Sant Adrià, El Vendrell i Salt.

Líder, des del març del 22

Amb tot, Manresa sempre és la ciutat amb més habitants de Catalunya amb la taxa més elevada de l’atur des del març del 2022, segons l’Observatori del Treball i el Model Productiu, que facilita dades per al conjunt de municipis catalans des del gener d’aquell any. Reus era la població de més de 50.000 habitants amb la taxa més elevada els mesos de gener i de febrer del 2022, per damunt de la capital del Bages, que un mes més tard li va prendre el relleu. I ja no ha deixat el primer lloc.

