El cost laboral per treballador marca un rècord en un primer trimestre i creix un 3,7% fins als 3.250 euros

El cost laboral de les empreses, que inclou el sou i les cotitzacions socials, va augmentar un 3,77% respecte al mateix període de l'any anterior i es va situar en 3.253,65 euros per treballador i mes, segons informa l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Es tracta de la xifra més alta en el primer període de l'any i la tercera més elevada de la sèrie història. El cost salarial, on es compten les remuneracions en metàl·lic i en espècies, va créixer un 4,1% fins als 2.398 euros. El nombre de vacants va ser de 28.062, un 4,5% menys que a principis del 2023 i van representar un 18% del total de l'Estat.

La xifra representa un descens respecte als rècords del 2022 (32.474) i del 2023 (29.314). La major part de les ofertes de feina van ser a la Comunitat de Madrid, a Catalunya i a Andalusia. El cost per hora efectiva va créixer entre gener i març un 6,9% interanual, fins als 24,6 euros, la dada més alta de la sèrie en un primer trimestre. El cost per hora pagada va avançar un 7,3% i es va situar en 18,13 euros, marcant també un rècord del període. A l'Estat, el cost laboral mitjà per treballador i mes va pujar dues dècimes més que a Catalunya (+3,9%) i per primera vegada es va situar per sobre de la barrera dels 3.000 euros.