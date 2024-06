CriteriaCaixa preveu reforçar la seva presència en companyies "estratègiques" com Naturgy o Telefónica. El braç inversor de la Fundació La Caixa ha presentat aquest dilluns el seu pla estratègic pel període 2025 – 2030, que dona continuïtat a l'activitat seguida en els últims mesos i fixa com a objectiu augmentar el valor brut dels actius fins als 40.000 milions. El nou full de ruta contempla incrementar fins als 700 milions d'euros el dividend anual de la Fundació La Caixa i també preveu desplegar una "àmplia reestructuració" del negoci immobiliari. "Volem donar un impuls decidit a les nostres inversions industrials i financeres", ha dit el president de CriteriaCaixa, Isidre Fainé, en la presentació.

Fonts del hòlding que agrupa i gestiona el patrimoni empresarial de la Fundació La Caixa admeten que es tracta d'un nou pla agressiu i difícil de complir, però remarquen que en els pròxims anys se centraran en empreses estratègiques i punteres de l'Estat per tal d'aconseguir els seus objectius. En aquesta línia, cal recordar, per exemple, que en els últims mesos CriteriaCaixa ha entrat en el capital d'ACS, Colonial o Puig.

"Reforçarem la nostra presència en companyies estratègiques del país en els sectors de la banca, les telecomunicacions i l'energia", ha assegurat el conseller delegat de CriteriaCaixa, Ángel Simón, en l'acte celebrat a la seu de l'Avinguda Diagonal. L'objectiu del pla és que la cartera estratègica tingui un pes del 55% del valor brut dels actius de Criteria el 2030, amb un valor aproximat de 22.000 milions d'euros -al tancament del 2023 el valor era de 19.000 milions-.

El nou full de ruta no preveu un canvi de seu de l'entitat. Fonts de CriteriaCaixa han assegurat que estan "molt còmodes" amb la seu social a Palma i seus operatives a Barcelona i Madrid.

Les xifres del nou pla

Pel que fa als 40.000 milions d'euros de valor brut dels actius que fixen pel 2030, es tracta d'una xifra significativament superior respecte dels 27.000 milions que tenia l'entitat a finals de l'exercici del 2023. Respecte dels 700 milions d'euros de dividend anual, la xifra també contrasta amb els 400 milions del 2023.

El nou full de ruta estima que CriteriaCaixa ingressarà prop de 12.000 milions d'euros en dividends procedents de les seves participades estratègiques en el període 2024 – 2030. El pla també preveu una posició de deute net d'entre el 10% i un màxim del 20% del valor brut dels actius i situa el valor net en 36.000 milions.

El pes de les carteres variarà en els pròxims anys. Així, la carpeta d'inversions estratègiques passarà del 74% al 55%, la de diversificació del 13% al 25%, la de capital privat del 3% al 10% i la immobiliària es mantindrà en el 10%. "Tota la cartera és un conjunt equilibrat", ha valorat Simón.

Sobre la cartera de capital privat, la previsió és que inverteixi en companyies no cotitzades, tant de forma directa a l'Estat com a nivell internacional a través de fons d'inversió. CriteriaCaixa contempla que aquesta cartera assoleixi un valor estimat de 4.000 milions el 2030.

En la cartera immobiliària, el hòlding preveu remodelar-la i desinvertir en bona part d'aquesta, per reinvertir posteriorment en actius que generin més rendibilitat i potencial de revalorització, segons han explicat. En aquesta s'emmarca el moviment de Colonial, per exemple. La nova cartera combinarà la gestió directa i indirecta.

Els directius de CriteriaCaixa també han emfatitzat la nova estratègia ESG de l'entitat, de manera que preveuen tenir en compte criteris mediambientals, socials i de governança en les seves inversions.

Naturgy i Telefónica, entre les inversions estratègiques

Del nou pla estratègic ressalten els noms de Naturgy i Telefónica, inclosos dins la cartera d'inversions estratègiques, on CriteriaCaixa preveu fer accions d'inversió i desinversió. Simón ha admès que una de les "macroiniciatives" del full de ruta és crear valor per l'energètica que presideix Reynés. Després que en l'última setmana CriteriaCaixa hagi trencat negociacions amb Taqa per llançar una opa conjunta sobre aquesta empresa, fonts del hòlding han assegurat que volen explorar altres alternatives i remarquen que estan disposats a asseure's amb tothom.

Sobre Telefónica, fonts de CriteriaCaixa asseguren que es troba còmode amb una participació del 5% en l'accionariat i insisteixen a dir que si volen augmentar aquest percentatge ho comunicaran al mercat.