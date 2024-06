Els taxistes desconvoquen la vaga prevista per aquest dimarts

Les associacions de taxistes han aprovat desconvocar la vaga prevista per aquest dimarts després d'avançar en les negociacions en relació a les diferents reclamacions , com els "abusos" de les asseguradores. De fet, aquest dilluns a la tarda, a dos quarts de set, hi ha prevista una reunió entre el col·lectiu i el Ministeri d'Economia. Pel que fa les altres demandes, els taxistes han anunciat un acord per a l'habilitació de les comunitats per a la formació de conductors, qualitat del servei i la traçabilitat de les plataformes digitals; i l'entrada de la figura d'un operador de transport perquè les plataformes de taxi i VTC necessitin una autorització i es garanteixi que els vehicles compleixen amb la llei a cada territori.

"Aquests dos acords són imprescindibles perquè la Generalitat els sol·liciti i siguin una realitat, ja que fins ara no ho han fet", ha assenyalat Élite Taxi en un comunicat subscrit per la totalitat de les associacions.

Els taxistes tenien previst aturar el servei de sis del matí a sis de la tarda i ocupar la Gran Via i el Passeig de Gràcia. Entre d'altres, també reclamaven a l'Institut Metropolità del Taxi unes tarifes "dignes". En aquest sentit, els taxistes han informat que el pròxim dijous es presentaran les conclusions del nou mètode de càlcul de la Taula Tècnica de l'IMET per reflectir els costos de l'activitat del taxi, "garantir el benefici raonable i incentivar l'oferta".

També el mateix dia està prevista una reunió per donar a conèixer la nova proposta per a la mobilitat a l'estació de Sants per millorar els accessos i les sortides. D'altra banda, l'Imet i l'Ajuntament de Barcelona elevaran la proposta a la pròxima reunió de la Taula de Seguretat del Taxi de permetre la instal·lació de càmeres en els taxis, una proposta que hauran de desenvolupar les autoritats competents.

Així mateix, també s'ha acordat estudiar la incorporació de càmeres en els carrils bus per sancionar els vehicles que hi circulin sense estar autoritzats.

En relació a les plataformes VTC, reiteren la seva demanda en augmentar el control i les sancions que "es continuen rient de les nostres policies i institucions, remarca.

Amb tot, però, encara hi ha altres aspectes sobre la taula, com és la qüestió dels ITV. En aquest sentit, expliquen que després de l'anunci de la protesta per aquest dimarts, el sector no ha rebut cap intent de contacte per part de l'administració i ja ha anunciat que preveu mobilitzacions a les dues estacions de Badalona i Sant Just "per acabar amb els abusos en els preus i el mal servei".

A més, també continua denunciant el "passotisme d'Aena" en l'embarcament de passatgers i les condicions en la zona d'espera.

En canvi, en el comunicat, el sector elogia l'Ajuntament de Barcelona per haver estat "molt sensible" amb els taxistes. "No podem obviar la defensa que sempre ha mostrat cap al servei públic del taxi", afirma en el comunicat, on deixa clar que el taxi de l'AMB "prestarà el millor dels serveis" durant els dies de la celebració del gran premi de la F1.