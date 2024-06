Masats amplia 5000 m2 les seves instal·lacions

L’empresa de Sant Salvador de Guardiola Masats, especialitzada en el disseny i fabricació de portes i sistemes d’accessibilitat per a vehicles de transport públic de passatgers, tant en el sector de carretera com en el de ferrocarril, ha anunciat l’expansió de les seves instal·lacions per incrementar la seva capacitat productiva. L’empresa ha ampliat les seves instal·lacions amb un nou edifici de prop de 5.000m2 que destinarà a la fabricació de les portes d’alumini per als vehicles urbans.

Amb l’objectiu de satisfer la creixent demanda del mercat i enfortir la seva posició com a referent en el sector de transport públic, Masats s’ha fet càrrec d’una nau situada al costat de les seves instal·lacions actuals, que sumaran ja 25.000m2, al polígon industrial de Salelles.

“Estem contents de comptar amb unes noves instal·lacions estratègicament situades, que ens permetran millorar la nostra operativa logística i productiva, i emprendre el creixement previst per als propers anys”, ha comentat el CEO de Masats, Ignacio Elburgo, en una nota de premsa.

Segons explica Masats, aquesta nova superfície permetrà també racionalitzar el flux de treball entre altres seccions productives, ja que l’empresa té diferents àmbits d’actuació: sistemes automàtics de portes tant per autobús, autocar o tren, rampes i elevadors per l’accés de persones amb mobilitat reduïda als vehicles de transport públic, i portes d’andana per a les estacions de ferrocarril o metro.

En els propers mesos l’empresa portarà a terme les obres d’adequació de la nau, amb noves inversions "per permetre una major eficiència en la producció, i la implementació de tecnologies més avançades per a mantenir el més alts estàndards en tots els seus productes", segons explica l'empresa. L’inici de la producció en la nova nau és prevista per a finals d'aquest any.

L’empresa bagenca, que des del 2022 forma part del grup Irízar (de referència en el transport de passatgers, electro-mobilitat, energia, electrònica, motors i generadors elèctrics i connectivitat) va tancar el 2023 amb una facturació el 19% superior a l’any anterior, fins als 50,2 milions d’euros, el que suposa un rècord per a la companyia. Enguany, preveu superar aquesta xifra amb un nou increment de dos dígits, segons ha avançat.