La botiga de roba íntima Neus Suárez estrena nova vida al Passeig de Manresa

«A Manresa ens convé il·lusió i dinamisme», diu Neus Suárez. I la seva contribució ha estat l’obertura d’un segon establiment del negoci de roba íntima que du el seu nom (i el de la seva tieta àvia), ara a les galeries Manresa Centre, al local amb façana al Passeig que ocupava fins fa unes setmanes la sabateria Mephisto. Neus Suárez creu que l’«aposta» que ella i el seu germà David fan per aquesta nova botiga és «valenta», perquè diu sentir massa a dir que Manresa perd capitalitat comercial. I perquè avui, afegeix, «no és fàcil ser emprenedora».

La nova botiga, que va obrir portes per la fira de l’Ascensió, està tenint una bona resposta. «Ens calia tenir més presència a l’eix comercial de la ciutat, perquè el carrer Carrió no és de pas». El tancament de Mephisto va ser l’oportunitat que buscaven els germans Suárez.

Al local del Carrió, que va obrir portes el 1999, es manté l’atenció més especialitzada en l’adaptació de peces, l’autèntic know how del negoci familiar. Al Passeig, la intenció és orientar el producte a les diferents temporades, i captar un públic jove i forà, passavolant, una oferta més pròpia d’un eix comercial com Guimerà-Passeig.

Neus Suárez amplia així la història d’un negoci fundat els anys 50 per la seva tieta àvia en un pis al Passeig Pere III, a tocar d’aquesta nova botiga. Neus Suárez va créixer enmig del negoci de cotilleria de la família. Després d’uns anys allunyada del sector, a finals dels 90, i arrel de la jubilació de la seva tieta àvia, va impulsar, juntament amb el seu germà David, l’obertura de la botiga del carrer Carrió. La cura per l’adaptació de peces i la sensibilitat amb les necessitats de semiortopèdia han convertit la botiga multimarca de roba íntima «crec que en una referència a Catalunya», diu Suárez. Ara el negoci continua, amb un nou front comercial obert. «Em pesa molt l’ofici de la família», apunta, i també el compromís amb el comerç local. «Ens calen més facilitats i incentius perquè no se’ns escapi la comarca», diu Neus Suárez, convençuda que el que necessita Manresa «és que hi hagi alegria al carrer». n