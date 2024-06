L'exhibició de Fórmula 1 pels carrers de Barcelona congrega 38.000 persones al centre de la ciutat

38.000 persones segons l'Ajuntament de Barcelona s'han congregat aquest dimecres a la tarda a l'entorn de plaça Catalunya i del passeig de Gràcia per assistir a l'exhibició de bòlids de la Fórmula 1 que s'ha fet al centre de la ciutat amb motiu del Gran Premi d'Espanya del campionat mundial de l'especialitat, que se celebra aquest cap de setmana al circuit de Montmeló. L'esdeveniment ha comportat diverses restriccions al trànsit des d'ahir a la tarda que s'allargaran fins a les vuit del vespre. El director de Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, Adrià Gomila, assegurava ahir que la ciutat està preparada per acollir l'esdeveniment però reconeixia que la gran "incertesa" era l'afluència que hi hauria.

L'exhibició d'aquesta tarda ha estat escalfant motors des de diumenge, quan es va instal·lar a plaça Catalunya l'anomenada 'fan zone'. Es tracta d'un 'village' molt complet amb parades de gastronomia, música en viu, simuladors d'última generació, diversos monoplaces amb els quals fotografiar-se i botigues on comprar marxandatge de la F1.

Aquesta és la primera vegada que Barcelona acull un 'road show' d'aquest tipus, després que l'any passat es fes un esdeveniment de caire similar a Madrid enmig de les negociacions de les autoritats madrilenyes per aconseguir que la F1 organitzi un Gran Premi allà.

La Guàrdia Urbana ja va tallar ahir des de les quatre de la tarda la zona afectada, a passeig de Gràcia entre la plaça de Catalunya i la Gran Via i als trams de ronda Universitat i ronda Sant Pere que toquen a la plaça de Catalunya. A partir de les deu de la nit s'hi van sumarà el tall de passeig de Gràcia entre Gran Via i Aragó i des d'aquest matí a les onze s'hi ha sumat el tall de Gran Via, Diputació i Consell de Cent entre Rambla Catalunya i Pau Claris en tots els casos.

A partir d'aquesta hora, les principals recomanacions per aquelles persones que es desplacin en vehicle privat durant el matí seran evitar agafar la Gran Via des de la plaça d'Espanya i buscar vies alternatives en direcció Besòs. En direcció Llobregat es recomana no circular ni per la Ronda Sant Pere ni pel carrer de la Diputació en l'àmbit central de la ciutat. El carrer del Consell de Cent restarà tallat a Balmes i els vehicles s'hauran de desviar per aquesta via en sentit mar.