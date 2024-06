Ets enginyer? Impulsa la teva carrera amb la borsa de treball del CETIM

Per als enginyers i enginyeres que cerquen noves oportunitats laborals o volen millorar la seva situació actual, el Col·legi d’Enginyers Graduats i d’Enginyers Tècnics Industrials de la Catalunya Central (CETIM) ofereix un recurs indispensable: la borsa de treball.

Actualment, el CETIM disposa de gairebé quaranta ofertes de treball obertes en tot el territori de la Catalunya central, abastant un ampli ventall de perfils professionals. Aquestes vacants inclouen posicions com enginyer tècnic industrial per a funcions de project manager, pèrit, departament tècnic, docent, coordinador d’obres, Responsable Tècnic de PRL, i moltes més, tant per a professionals juniors com per a experts consolidats.

Aquest servei, que el CETIM ofereix de forma gratuïta per a empreses, col·legiats i precol·legiats, esdevé una eina crucial en un moment en què hi ha una gran demanda de professionals de l'enginyeria que no s'està cobrint per falta de candidats.

Troba feina fàcilment

Els membres col·legiats i precol·legiats poden accedir a aquest servei identificant-se prèviament a l'àrea privada del lloc web del CETIM, on trobaran tots els detalls de cada oferta publicada. A més, aquells que busquen feina activament poden donar-se d'alta al servei d'alertes per rebre setmanalment un correu electrònic amb les noves ofertes de treball. Per sol·licitar aquest servei, només cal enviar un correu electrònic a cetim@cetim.cat.

Les empreses que necessiten incorporar un enginyer tècnic industrial o un graduat en enginyeria poden publicar les seves ofertes de manera àgil i gratuïta. A més, si l'oferta ho requereix, el CETIM ofereix un seguiment personalitzat de les persones candidates inscrites, assegurant així que cada vacant es cobreixi amb el professional més adequat. Les noves propostes d'ofertes de treball es poden enviar a través del formulari disponible al lloc web del CETIM o bé a l'adreça electrònica cetim@cetim.cat.

Aprofita les oportunitats que t'ofereix el CETIM per impulsar la teva carrera i accedir a les millors ofertes laborals del sector. No deixis passar aquesta ocasió i fes un pas endavant en la teva trajectòria professional.