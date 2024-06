Els sindicats de Vodafone convoquen dos dies de vaga de 24 hores i sis dies d'aturada parcial contra l'ERO al juliol

Els sindicats de Vodafone han convocat dos dies de vaga de 24 hores i sis jornades d'aturades parcials de dues hores aquest mes de juliol contra l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) que pot afectar fins a 1.200 treballadors de la filial espanyola, que ara controla la britànica Zegona després de comprar-la per 5.000 milions d'euros. Segons han informat fonts sindicals, els empleats de l'operadora a Espanya estan cridats a protestar el 9 i 11 de juliol amb una vaga de jornada completa. A més, el 2, 3, 4, 10, 16 i 17 de juliol hi ha convocades aturades entre les 10 hores i les 12 hores.

Les negociacions de l'expedient que pot incloure el 36% de la plantilla van començar aquest dimarts, amb el fons britànic presentant ha presentat una primera oferta d'indemnització de 24 dies per any treballat i un màxim de 14 mensualitats. Els sindicats van rebutjar l'oferta -que supera per molt poc el mínim establert per la legislació actual de 20 dies per any i 12 mensualitats-. En aquell moment, UGT va criticar el govern espanyol per "ignorar" el perill de l'acomiadament col·lectiu.

De fet, l'ERO arriba només un mes després que Zegona comprés Vodafone Espanya per 5.000 milions. El fons britànic va justificar la mesura per "garantir la viabilitat i competitivitat" de l'empresa de telecomunicacions en un futur. En paral·lel, Zegona va afegir que l'ERO es deu al "fort deteriorament" financer i comercial. La companyia va assenyalar que en els últims dos anys ha disminuït els seus ingressos totals en un 8% i ha perdut aproximadament 400.000 clients de contracte.

En aquell moment, UGT va considerar "injustificable" impulsar un expedient per unes pèrdues econòmiques "ja conegudes" en el moment de la compra i van acusar l'operadora "d'amagar" al govern espanyol la necessitat d'afrontar un ERO.