El Glaç de Manresa guanya espai per als vins a l’antic local de K-tuin

El Glaç de Manresa continua creixent. Si fa només unes setmanes obria la segona temporada de la seva terrassa, al pati de la Casa Lluvià, ahir va ser el torn de descobrir-ne la vinoteca, batejada com a Glaç Wine. Un nou espai, connectat al restaurant original, Glaç, i que ocupa el local que ha deixat lliure a la cantonada entre el Passeig Pere III i el carrer de l’Arquitecte Oms el distribuïdor de productes Apple K-tuin, ara als baixos de l’antiga casa de cultura de la Caixa de Pensions.

El nou establiment, de 300 metres quadrats, es proposa aportar a la ciutat una nova oferta per als amants del vi. A més de posar a l’abast del client una àmplia selecció dels vins de la Denominació d’Origen Pla de Bages, el que vol singularitzar Glaç Wine, segons els seus promotors, Guillem Vilà i Carles Pons, és la possibilitat que els paladars més curiosos hi descobreixin nous vins periòdicament.

Vilà i Pons volen servir-hi «allò que no trobes habitualment, productes de cellers petits que potser no tenen distribuïdora». Delícies per als més inquiets, tot i que també hi haurà una carta de vins clàssics per als que no els agrada variar. A més, la selecció del Glaç Wine s’anirà actualitzant, avancen Vilà i Pons, de manera que la carta que ofereixin als clients «sigui sempre diferent», apunten.

Amb Glaç Wine, el projecte Glaç suma el seu tercer espai, després del restaurant Glaç, de 240 metres quadrats, just a sota de la vinoteca (i amb la qual està connectada) i la terrassa de la Casa Lluvià, 400 metres a l’aire lliure per a les tardes d’estiu.

Glaç Wine obrirà de dilluns a dissabte de 5 de la tarda a 12 de la nit. S’hi podran tastar vins, però també picar alguna cosa de menjar: taules de formatges, pernil, braves... «no per fer-hi un sopar entaulat», avisen Vilà i Pons. Glaç Wine disposa de cuina freda; per a plats calents, caldrà anar al pis de sota, on es manté la selecció de tapes elaborades i el servei de cocteleria.

El nou Glaç havia d’haver obert l’octubre passat, expliquen els seus promotors, però el retard en el trasllat de K-tuin ha ajornat la iniciativa, que ha coincidit pràcticament amb la reobertura de la terrassa, l’1 de juny.

L’entramat Glaç va obrir el 2015, però no va ser fins tres anys més tard que se’n va fer càrrec Guillem Vilà. L’any passat, Vilà es va associar amb Pons per impulsar la vinoteca, que aporta una nova oferta d’oci al sector del Passeig.

Amb els tres locals, Glaç ocupa ja una vintena de persones, sis de les quals s’afegeixen a la nòmina del grup de restauració per donar servei a la nova vinoteca. n

