L'ACEB demostra la seva fortalesa en una nit de premis del Berguedà que reuneix més de 300 persones

El teixit empresarial berguedà treu múscul aquest dijous al vespre en la recuperació de la Nit de l'Empresa. L'ACEB ha tornat a celebrar després de sis anys la trobada del sector, en aquest cas, a les noves instal·lacions de Macusa, a Olvan. Hi han assistit unes tres-centes persones del món polític i empresarial del Bergueda, i també alguns dels representants econòmic i polítics del Bages. La patronal berguedana pretén reivindicar la importància del teixit empresarial de la comarca i reconèixer la tasca dels empresaris i empresàries. Per aquest motiu, s'han creat els Premis Berguedà Futur, uns guardons amb què es premiaran tres empreses del Berguedà que destaquen per la innovació i la projecció de futur.

Nit de l'Empresa a Macusa, al polígon d'Olvan

La Nit de l'Empresa s'ha celebrat a l'empresa Macusa, al polígon d'Olvan. Aquesta jornada servirà també com a punt de trobada per als empresaris i empresàries del Berguedà, amb la voluntat de fomentar la creació de xarxa i la col·laboració entre empreses i representants del teixit social i econòmic del territori.

Un instant de la Nit de l'Empresa que l'ACEB ha celebrat aquest dijous a Olvan / Anna Costa

"Estem molt il·lusionats amb la recuperació de la Nit de l'Empresa", subratllava el president de l'ACEB, Josep Maria Serarols, en la presentació dels premis, ja que "és una oportunitat única per reconèixer la importància del teixit empresarial del Berguedà i per fer territori, fer pinya i oferir un punt de trobada que en moltes ocasions ens manca. L'objectiu de la patronal és que la celebració de Nit de l'Empresa tingui continuïtat al Berguedà i que es faci cada dos anys.