Sant Fruitós acollirà l’únic parc solar a Catalunya bonificat amb tarifa REER

Sant Fruitós de Bages acollirà l’únic parc solar bonificat amb tarifa REER (Règim Econòmic d’Energies Renovables) de Catalunya, una instal·lació fotovoltaica de 2,93 MWp de potència que s’ubicarà a la zona de la granja de Cal Simonet, i que es preveu que estigui a ple rendiment a finals d’any. Els veïns empreses i institucions de Sant Fruitós, el Bages i la Catalunya central, en un radi de fins a 60 km, tindran prioritat en la inversió, segons han explicat els seus promotors. La campanya de participació col·lectiva ja ha començat i oferirà una rendibilitat anual al 6,5% en un període de 5 anys amb pagaments d’interessos trimestrals als inversors, asseguren els promotors.

Es tracta de l’únic projecte que ha resultat adjudicatari d’una tarifa fixa d’energia de subhasta europea REER a Catalunya i en el qual es podrà invertir des de 500 euros, avancen els seus responsables.

El projecte l’impulsen el productor independent d’energia Aspiravi, els accionistes de la qual són 94 municipis de la regió de Flandes, i que ha comptat amb la col·laboració per al desenvolupament del projecte de Km0 Energy, empresa especialista en la promoció de projectes d’energies renovables d’escala local i descentralitzada; Fundeen, una plataforma líder de coinversió participativa en projectes d’energia renovable que compta amb l’autorització de la CNMV en la inversió de projectes d’energia neta i sostenible.

La presentació oficial del projecte es farà avui a 2/4 de 8 del vespre a la sala polivalent del NEXE - Espai de Cultura a Sant Fruitós de Bages, en la qual seran presents tant el promotor del projecte, el Grup Aspiravi, la plataforma que fa possible la participació conjunta, Fundeen, i el gabinet expert en transició justa i sostenible local. També hi serà l’alcalde de Sant Fruitós, Joan Carles Batanés, representants de Pimec i de l‘associació empresarial de Sant Fruitós.

L’import a finançar és de 600.000 euros, que corresponen al 25% de l’import total del projecte, per complir amb el Règim Econòmic de les Energies Renovables. La població elegible és de gairebé cinc milions de persones, més les empreses i institucions públiques establertes en la zona delimitada, apunten els promotors.

Batanés celebra la instal·lació del parc. «El que ens toca als polítics quan les coses són legals és vetllar perquè es faci endreçadament i amb criteri de participació, fet que aquest projecte compleix», diu l’alcalde. «L’energia neta és el futur i el present», remarca Batanés, que recorda que el parc està autoritzat per la Generalitat i que encaixa amb la modificació puntual del planejament que va fer l’Ajuntament per encaixar aquestes instal·lacions, una feina iniciada en l’anterior mandat de l’alcaldessa republicana Àdria Mazcuñan. ERC de Sant Fruitós de Bages, però, s’ha oposat aquest mes a la modificació urbanística que ha aprovat el govern de Gent fent Poble sobre la regulació dels parcs solars fotovoltaics al municipi per considerar que «no és compatible amb una correcta preservació del territori i del paisatge del nostre municipi». n