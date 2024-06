La surienca Mar Reguant rep el Premi Nacional de Recerca Jove

La surienca Mar Reguant ha rebut aquest dijous el Premi Nacional de Recerca al Talent Jove, que atorga la Generalitat. Reguant és professora d’investigació ICREA a l’Institut d’Anàlisi Econòmica (IAE-CSIC) i professora associada a la Barcelona School of Economics (BSE), És experta en el camp de l’economia de l’energia i, en particular, en l’anàlisi econòmica del sector elèctric i la contaminació associada a la producció elèctrica. El premi reconeix així un àmbit d’investigació «de gran importància atesos els reptes que el canvi climàtic està plantejant per al funcionament de les nostres economies i societats en el seu conjunt». La surienca ha rebut el guardó al Teatre Nacional de Catalunya de mans del president de la Generalitat, Pere Aragonès, i del conseller de Recerca i Universitats, Joaquim Nadal.

