Pedro Sánchez, en el 1r Fòrum del Mediterrani de Prensa Ibèrica

El president del Govern, Pedro Sánchez, participa el pròxim 26 de juny en l'I Fòrum Econòmic i Social del Mediterrani organitzat a València per Prensa Ibèrica amb el suport de la Fundació La Caixa. La jornada tindrà lloc durant el dimecres i el dijous de la setmana vinent amb l'objectiu de debatre els desafiaments de futur a la regió mediterrània i la seva posada en valor com a motor econòmic i d'innovació. S'espera l'arribada de més de 1.000 participants, entre assistents, acadèmics i conferenciants de nivell nacional i internacional, a més de representants empresarials, polítics i socials, que compartiran els seus coneixements per a promoure un progrés solidari i sostenible del planeta i els seus habitants.

L'esdeveniment comptarà amb la presència de figures de l'àmbit institucional, com l'alcaldessa de València, María José Catalá; el de Màlaga, Francisco de la Torre; el president de la Generalitat de València, Carlos Mazón; la presidenta del Govern dels Illes Balears, Marga Prohens; Fernando López Miras, president de la Regió de Múrcia, i la vicepresidenta en funcions del Govern de Catalunya, Laura Vilagrà. A l'auditori de la Ciutat de les Arts i les Ciències també hi haurà espai per a rellevants ponents de gran importància internacional, com l'historiador estadounidente, Robert Kaplan; l'economista italiana, Mariana Mazzucato; el pare de l'economia blava Gunter Pauli, o el membre de la Reial Acadèmia d'Història d'Espanya, Shlomo Ben Ami.

Amb l'objectiu de dirimir temes candents com els nous corredors energètics, inversions estratègiques de futur o el nou empresari social, el president de la CEOE, Antonio Garamendi, debatrà sobre la transformació empresarial. També participa la presidenta del Banc Europeu d'Inversions, Nadia Calviño, en un altre diàleg sobre el desafiament econòmic i social que afecta el Mediterrani. Per l'àmbit empresarial participaran el conseller delegat de CriteriaCaixa, Ángel Simón; el president de Naturgy, Francisco Reynés; el conseller delegat d'Endesa, José Bogas, el CEO d'Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle; la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor; el president d'Aena, Maurici Lucena, el president de Boluda, Vicente Boluda o la presidenta d'EDEM, Hortensia Roig.

Est és el programa de les dues jornades de l'I Fòrum Econòmic i Social del Mediterrani que se celebrarà a València entre el 26 i 27 de juny.