Embolic al comerç manresà per la data d’inici de les rebaixes

Les rebaixes a Manresa començaran amb un embolic de dates. Els comerciants de Guimerà, especialment aquells que tenen establiments en altres indrets, han negociat aquests darrers dies amb l’Ajuntament la possibilitat d’estrenar la campanya el diumenge 30 de juny. La data establerta inicialment a Manresa era el 7 de juliol, que ara al comerç li sembla massa enllà per iniciar les rebaixes en festiu, sobretot tenint en compte que al conjunt de Catalunya s’obrirà el 30.

Ara, però, ja no hi ha temps de reclamar el canvi de dates a la Generalitat, que hi ha de donar el permís pertinent, i Ajuntament i UBIC han pactat que aquells establiments de menys de 300 metres quadrats, que ja poden obrir per norma en qualsevol festiu, ho facin el dia 30 aixoplugats en una campanya comercial que es llançarà a correcuita a començaments de la setmana que ve.

La qüestió és que el 30 de juny era el dia que ja figurava a l’ordre publicada al DOGC el 14 de juliol de l’any passat sobre la relació de festius en què és permès a Catalunya obrir en festiu. Però els ajuntaments tenen la potestat de sol·licitar un canvi de data, i l’Ajuntament de Manresa ho va fer a l’octubre a instàncies de la UBIC, segons explica la regidora de Comerç i expresidenta de l’associació de comerciants, Tània Infante.

La llebre de l’enrenou l’aixecava aquest dijous la regidora de Junts Mercè Tarragó, que al ple feia un prec a l’equip de govern per modificar la data. «Vaig demanar explicacions, també com a botiguera, encara que jo no faci rebaixes», explica Tarragó. «Els comerciants havien començat a fer els preparatius per obrir el 30 i es van adonar que no tenien el permís per obrir». Segons Tarragó, aquesta situació havia generat «malestar» entre el comerç local.

David Augé, de La Creadora, diu que va ser el mateix comerç el que «no va veure la jugada. Es lliura a començaments d’any el calendari de festius en què pots obrir i s’ha estat lent a reaccionar». Per a Pep Ribas, de Señor, «tothom tenia coll avall que la campanya de rebaixes començava el dissabte 29 i que el diumenge 30 s’obria. És la data més favorable». Però el permís s’havia traslladat de dia feia mesos. Ribas creu que «qui ho va decidir ho va fer amb bona fe, perquè sempre s’havia obert per rebaixes el primer diumenge de juliol. Però aquest any és massa enllà. No és un tema per fer-se mala sang. El que volem és donar servei i treballar». Ribas celebra que s’hagi pogut trobar una solució per poder obrir finalment el dia 30 en una campanya unificada.

Aquest diari no ha pogut parlar amb el president de la UBIC, Toni Daura, que aquests dies està fora del país. Però Ausiàs Fons, tècnic de l’associació de comerciants, reconeix que la data d’obertura per rebaixes «se sol consultar» amb l’associació, i que «ara hi ha botiguers que volen obrir el dia 30. Teníem constància que hi havia ganes d’obrir aquest dia». Des de l’associació, diu Fons, «s’ha canalitzat ara aquesta demanda dels nostres associats». Aquest dimarts va ser quan la UBIC va presentar la instància a l’Ajuntament per demanar el trasllat de data.

Tània Infante explica que «quan vam parlar l’any passat amb la UBIC va semblar que el diumenge més interessant per obrir era el 7 de juliol, i vam fer el tràmit per canviar la data». Ara, diu la regidora, «ja no hi ha temps per demanar un altre canvi. Hauríem d’haver-ho fet fa un parell de mesos». Infante el que diu lamentar és que «algú hagi tingut interès polític en posar la qüestió en públic damunt la taula». n

