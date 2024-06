El restaurant Aligué de Manresa torna a obrir portes després de quatre anys

Ha estat un llarg parèntesi, de quatre anys, però l’Aligué de Manresa, un dels locals gastronòmics més reconeguts del territori, tornarà a obrir portes en les properes setmanes. Pep Aligué, el seu actual responsable, hereu d’una llarga nissaga de restauradors al Guix, torna amb ganes de recuperar el lloc entre els locals favorits dels gourmets, un estatusque el restaurant s’havia guanyat a pols des de la seva obertura el 1957. I ho vol fer amb el que ha estat el tret identitari de la casa des dels seus orígens: «tradició i temporada, el nostre ADN», una cuina tradicional, elaborada des del present, que reculli la llarga història de l’establiment.

L’Aligué va tancar l’estiu del 2020, després que la pandèmia castigués amb molta duresa el sector. Però Pep Aligué ja va prometre llavors que el restaurant tornaria. I ho farà ara. Aligué concentra tot el seu bagatge en aquest projecte, després d’haver deixat enrere altres negocis de restauració a Manresa, com el Sibar, el Sivins i la Torre Busquet. L’Aligué és el projecte familiar, recorda el seu responsable, el local «que connecta vàries generacions».

El restaurant, establert el 1957 al que eren els baixos de la casa familiar dels Aligué, i que prèviament havia estat un viver de ceps americants i arbres fruiters, va viure un impuls els anys 80, quan Benvingut i Agustí Aligué van saber convertir l’herència comercial i culinària dels avis Agustí Aligué i Ció Rovira, i dels pares Pepet Aligué i Maria Torras, en un establiment de referència. Amb Benvingut Aligué als fogons, format al País Basc i influenciat per les cuines francesa i italiana, el restaurant manresà va atraure fins al Bages comensals de tot el país. El 2012 va ser reconegut com el millor establiment gastronòmic de Catalunya.

Façana del restaurant Aligué, al Guix / Carles Blaya

Ara reobre amb els joves però ja experimentats cuiners Ramon Gonzàlez Juberó i Ferran Domínguez Camprubí, formats al CETT de Barcelona, amb un equip de deu persones i amb la doble oferta que caracteritzava el restaurant: esmorzars de forquilla i «platillos» al bar i la carta tradicional al restaurant. El local, al qual s’ha fet una posada a punt, obrirà matins i migdies de dilluns a dissabte.

«És el local on ha treballat tota la família», remarca Pep Aligué amb orgull de recuperar per a l’oferta gastronòmica bagenca un espai nascut com el bar del barri del Guix i que va guanyar-se els elogis dels gastrònoms més delicats. Pep Aligué insisteix que «el nostre ADN no és la tendència sinó la tradició», una tradició, però «adaptada als nous temps» gastronòmics. «Ara era el moment de tornar», assegura Aligué. n

