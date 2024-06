El govern espanyol aprova la pròrroga de la rebaixa de l'IVA

El govern espanyol ha anunciat aquest dimarts que la rebaixa de l'IVA als aliments bàsics es mantindrà fins a finals de setembre, moment en què iniciarà un retorn gradual a la normalitat. Segons ha detallat la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, el decret aprovat al Consell de Ministres avuu preveu que es prolongui l'impost al 0% en productes com el pa, els ous, les verdures o la fruita fins al 30 de setembre.

A partir de l'1 d'octubre, i fins al 31 de desembre, l'IVA dels productes bàsics serà del 2%. Això es fa per complir amb les recomanacions de la Unió Europea d'anar retirant els estímuls aplicats per respondre a l'alça de la inflació per la guerra d'Ucraïna en un moment en què la pujada dels preus comença a estabilitzar-se.

Per Montero, una de les novetats del decret és que l'oli d'oliva passa a incloure's al grup d'aliments bàsics amb l'IVA del 0%. A partir del 30 de setembre, pujarà al 2% fins a finals d'any. "A partir d'ara formarà part de la cistella d'aliments bàsics i tindrà sempre un tipus superreduït, que a Espanya és del 4%, de manera que quan els preus tornin a la normalitat serà del quatre i no del 10% que tenia fins ara", ha explicat la ministra.

Pel que fa a productes com la pasta o els olis de llavors tindran un 5% d'IVA fins al 30 de setembre, això és la meitat del que tenien en moments normals. A partir de l'octubre i fins a finals d'any, l'impost serà del 7,5%.