Totes les empreses hauran de registrar la jornada amb control digital

Totes les empreses, independentment de la grandària de la seva plantilla, hauran de registrar la jornada laboral dels seus empleats per mitjans telemàtics. El format dels fulls de paper amb els quadrants d’entrada i sortida perquè el treballador els signi en iniciar i acabar el seu torn deixaran de ser una opció vàlida, d’acord amb l’últim esborrany de la llei de reducció de jornada laboral remès pel Ministeri de Treball a patronal i sindicats i al qual va tenir accés El Periódico. Proposta, que estarà subjecta a canvis durant el curs de la negociació i que també incorpora un augment de les quanties de les multes a aquelles companyies que incompleixin amb el registre horari.

El departament liderat per Yolanda Díaz va mantenir ahir els agents socials a una nova reunió per tractar d’avançar en un acord sobre la cridada a ser la norma estrella, laboralment, de la legislatura. Les parts s’han vist les cares durant dues hores sense aconseguir avanços sobre com materialitzar aquesta disminució del temps màxim de treball, que en còmput setmanal se situarà en una primera fase en 38,5 hores. I un dels aspectes de la reforma és la modificació d’una obligació ja existent per a les companyies com és el control horari.

Si bé inicialment la idea que va manifestar Treball als agents socials era limitar l’obligatorietat d’un registre de jornada telemàtic a aquelles societats amb 50 o més empleats, en el primer paper remès aquesta referència no apareix. I la futura obligació regiria per a totes les companyies, tinguessin dos o 2.000 treballadors en plantilla. «L’empresa mantindrà un registre diari de jornada, realitzat per mitjans digitals», explica el primer esborrany.

Actualment és habitual que en micro o petites empreses es dugui a terme de manera analògica el registre de jornada. Fet que, segons expliquen inspectors consultats, facilita la manipulació de registres per part de l’empresari i impedeix que l’autoritat laboral pugui accedir en remot als registres. Sobre això últim, la norma també pretén donar accés en qualsevol moment als inspectors a la base de dades recaptades pels aplicatius de control horari, així com als sindicats amb representació en l’empresa.