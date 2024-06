Aspiravi i Fundeen s'uneixen per a llançar l'únic projecte fotovoltaic bonificat a Catalunya

Aquesta aliança implica un gran pas en l'acceleració de la transició energètica tant del costat de l'oferta, gràcies al gran acompliment del productor independent d'energia ASPIRAVI, empresa els accionistes de la qual són 94 municipis de la regió de Flandes, i que ha comptat amb la col·laboració per al desenvolupament del projecte de Km0 Energy, empresa especialista en la promoció de projectes d'energies renovables d'escala local i descentralitzada.

Pel costat de la demanda, es fa participi a la població, gràcies a Fundeen (plataforma líder de coinversión participativa en projectes d'energia renovable que compta amb l'autorització de la Comissió Nacional del Mercat de Valors -CNMV), en la inversió de projectes d'energia neta i sostenible.

Tots els habitants, empreses i institucions públiques que així ho desitgin, compresos en les zones de Sant Fruitós, el Bages, Catalunya central i aquells municipis que estiguin dins d'un radi de 60 km, podran invertir en el projecte de manera exclusiva.

El 18 de juny es va obrir la participació ciutadana per a fondejar el Projecte, el qual suposa un impuls per al desenvolupament dels plans de transició energètica prevists a Catalunya. A més, destaca que és l'únic projecte que ha resultat adjudicatari d'una tarifa fixa d'energia de subhasta REER a Catalunya i en el qual es podrà invertir des de 500€.

Després de l'obertura del procés de finançament, es va dur a terme la presentació oficial del projecte el dia 20 de juny a les 19.30 hores a la sala polivalent del NEXE - Espai de Cultura a Sant Fruitós de Bages, en la qual van ser presents tant el promotor del projecte, el Grup ASPIRAVI, la plataforma que fa possible la participació conjunta, Fundeen, i el gabinet expert en transició justa i sostenible local de la mà de Joan Herrera, Samsø

Llicència social i participació comunitària

Aquest projecte és un pas més en la consecució d'aquesta llicència social, prioritzant la inversió entre la població més afectada per la planta solar.

La llicència social significa l'acceptació i aprovació contínua d'un projecte per part de la comunitat local i els grups d'interès. Aquest aspecte és crucial, ja que garanteix que els projectes no sols siguin viables des del punt de vista tècnic i econòmic, sinó també socialment acceptables.

La participació activa dels ciutadans i les empreses privades en aquests projectes no sols fomenta la inversió local i el desenvolupament econòmic, sinó que també assegura que les comunitats es beneficiïn directament de les iniciatives sostenibles. En involucrar a la societat en la inversió i desenvolupament d'energies netes, s'enforteix el compromís col·lectiu cap a la transició energètica i es promou una major consciència i responsabilitat ambiental.

Rendibilitzar els estalvis en una oportunitat totalment segura i prioritària

El projecte consisteix en una instal·lació fotovoltaica de 2,93 MWp de potència amb seguiment a un eix i ofereix una rendibilitat anual del 6,5% en un període de 5 anys amb pagaments d'interessos trimestrals, recuperant el capital invertit en l'últim pagament per a maximitzar aquests interessos.

A més d'això, és una bona oportunitat per a invertir en sostenibilitat i fer un pas més cap a la tan desitjada i necessària transició energètica, gràcies a que compta amb la garantia del prestigiós productor independent d'energia ASPIRAVI, tractant-se per tant d'un préstec 100% garantit.

L'import a finançar és de 600.000€, corresponent al 25% de l'import total del projecte, per a complir amb el Règim Econòmic de les Energies Renovables o REER. La població elegible és de gairebé cinc milions de persones, més les empreses i institucions públiques establertes en la zona delimitada. Aquest tipus de requeriment afegeix també més seguretat a la inversió, en tenir un preu tancat per a la venda d'energia adjudicat per l'estat en la tercera subhasta REER la qual cosa permet tenir uns ingressos estables durant els primers 12 d'anys d'operació del projecte

“A Fundeen creiem fermament que la transició energètica ha de ser un esforç col·lectiu on ciutadans, empreses i governs treballin junts per a aconseguir un futur més net i responsable" relata Nacho Bautista, CEO de Fundeen.

Per part seva, Iñaki Muñiz, Director de ASPIRAVI Spain, afegeix: "Estem molt orgullosos de col·laborar en un projecte que no sols aportarà beneficis econòmics, sinó que també tindrà un impacte positiu i real en el territori, per la qual cosa animem a tots els ciutadans a participar”.