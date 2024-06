Boira: "El corredor és la nova Via Augusta del segle XXI"

El corredor mediterrani és clau per a vertebrar el teixit empresarial i social de tots els territoris d'aquest eix territorial. Així ho reconeixen els ponents que han participat en l'elaboració d'un document presentat en el Fòrum Econòmic i Social del Mediterrani pel ‘Consell de xarxes per a la mobilitat’. Han arribat a la conclusió que el corredor mediterrani és l'“emblema” de la sostenibilitat.

En la taula rodona l'han participat Josep Vicent Boira, Comissionat del Govern per al desenvolupament del corredor mediterrani a Espanya; Vicente Boluda, president de Boluda Corporación Marítima; Antonio de Nó, director de Relacions Institucionals d'Air Nostrum i Berta Barrero, adjunta al conseller delegat de Vectalia i Rubén Leonor, gerent d'Estratègia de Renfe. La trobada ha estat moderada pel director de Levante-EMV, José Luis València.

Segons Josep Vicent Boira, l'Espanya radial ens ha portat alguns problemes, i per això el Mediterrani és important, perquè disposa dels tres ports més importants d'Espanya (València, Algesires i Barcelona), alguns dels aeroports més grans d'Espanya, així com deu ciutats de més de 100.000 habitants. “És l'estructura més ambiciosa que té Espanya en aquests moments. No és un tema de catalans, valencians o murcians. És un tema d'Europa”, ha puntualitzat. El 2026 podria estar acabat el corredor mediterrani, encara que cal solucionar alguns obstacles.

Rubén Leonor ha ressaltat l'entorn de liberalització en el qual està immersa Espanya des de fa temps i en el qual Renfe aposta tant per la mobilitat de mercaderies com de passatgers. El directiu de l'operador estatal ferroviari ha subratllat l'impacte d'aquesta manera de transport en el procés de descarbonització.

Per part seva, Berta Barrero ha comentat que el corredor mediterrani és una “necessitat des de fa més de trenta anys”. En la seva opinió, no s'ha donat resposta. Les necessitats principals són que les infraestructures dels diferents modes de transport maximitzin el servei a la demanda real i que les xarxes estiguin llestes per a les necessitats sostenibles. I considera que els entorns urbans són claus. “Es tracta d'un eix per a la descarbonització i una aposta per les energies netes”, ha puntualitzat.

Apostar pels biocarburants

Antonio De Nó ha indicat que el sector aeri és clau per al turisme. En la seva opinió, la intermodalitat resulta imprescindible per a tots els modes de transport, inclosos els avions. En la seva opinió, cal adaptar-se a la sostenibilitat. “Descarbonitzar l'aviació és més senzill del que sembla, perquè només genera el 2% del total de les emissions. A més, ha advocat pels nous biocarburants, que podrien estalviar fins al 100% de les emissions.

Distribució de les mercaderies

Per a Vicente Boluda, el corredor mediterrani és una “batalla” que es lliura des de l'any 2007. Segons el navilier, les infraestructures són fonamentals per a l'economia i que són els diners “millors gastats”. Ha posat d'exemple l'aeroport de Castelló, que ja té 300.000 passatgers. Cal apostar per les infraestructures circulars i no sols per les radials. Boluda en aquell temps, president de l'Associació Valenciana d'Empresaris (AVE), ha destacat el moviment #QuieroCorredor, impulsat des de la societat civil en general i des del món empresarial en particular.

"Junts hem propiciat que hi hagi una voluntat política per finalitzar aquest projecte. A cap partit polític se li escapa que aquesta infraestructura és clau per al conjunt d'Espanya", ha explicat el navilier valencià.

Boluda també ha destacat l'aposta del ferrocarril de mercaderies per l'electrificació. A més, ha assegurat que el sector navilier està provant nous carburants, com el bioetanol. Per als naviliers, segons Boluda, és “fonamental ser puntuals en la distribució de mercaderies”.

Aposta per la capil·laritat

El corredor mediterrani és la Via Augusta del segle XXI. “Comença a Algesires i acaba a Kíev (Ucraïna)”, ha puntualitzat Josep Vicent Boira. “És l'emblema de la sostenibilitat i una revolució per al transport. Estem parlant d'un pas evolutiu de les persones i de les mercaderies. El gran avantatge estratègic és fer coses quan tinguem el corredor que fins ara no hem pogut escometre”, ha conclòs.