Cinc autonomies se citen a València en el gran debat del futur del Mediterrani

El litoral mediterrani, integrat per les comunitats autònomes de Catalunya, la Comunitat Valenciana, la Regió de Múrcia, Andalusia i Balears, celebra avui la primera edició del Fòrum Econòmic i Social del Mediterrani, un esdeveniment únic organitzat per Prensa Ibérica amb el suport de la Fundació la Caixa, on per primera vegada governs, empreses i societat civil s’uneixen per impulsar el desenvolupament econòmic i social del Mediterrani amb una visió integral: territori, progrés i persones.

El Palau de les Arts de València és l’escenari d’aquesta cita que congregarà durant avui i demà més de 1.000 participants entre acadèmics i conferenciants de nivell nacional i internacional, que debatran sobre el futur de la regió per abordar els reptes principals que afronta aquesta zona geogràfica amb un clau potencial en el desenvolupament econòmic d’Espanya.

La inauguració anirà a càrrec del president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, i l’alcaldessa de València, María José Catalá, que estaran acompanyats pel president de Prensa Ibérica, Javier Moll, i el director de Relacions Institucionals de la Fundació La Caixa, Sergi Loughney.

Les sessions del fòrum seran el punt culminant de sis mesos de debats desenvolupats per vuit consells locals, cadascun liderats per un diari del grup, que han versat sobre un desafiament econòmic i social que afecta directament aquesta zona geogràfica. El primer dia s’abordarà el Consell de la ciutat mediterrània del futur, on Salvador Moreno, urbanista i arquitecte, oferirà la presentació de les conclusions, a les quals seguirà una taula rodona moderada per José Ramón Mendaza, director de La Opinión de Málaga i en què participen Miquel Barceló, president de Fractalogy Consulting; Ramón Gras, urbanista, investigador en Ciència de les Ciutats a la Universitat de Harvard, i Noelia Arroyo, alcaldessa de Cartagena. Finalitzarà el primer consell Francisco de la Torre, alcalde de Màlaga.

El segon consell és el de Reptes immobiliaris amb la presentació de les conclusions per part de Paloma Taltavull, comissària del consell, i la taula moderada per Toni Cabot, director d’Información, amb la participació de Cristóbal Ruiz, director d’urbanisme a TM Grup Immobiliari; José García-Montalvo, catedràtic d’economia aplicada de la Universitat Pompeu Fabra; Paloma Taltavull, catedràtica d’economia aplicada de la Universitat d’Alacant i comissària del consell, i Sergio Vidal Balaguer, CEO de Goya Real Estate.

El torn següent és per al consell Xarxes per a la mobilitat, presentat per Josep Vicent Boira, comissionat del Govern per al desenvolupament del corredor mediterrani a Espanya, i moderat per José Luis Valencia, director de Levante-EMV, amb la participació del mateix Boira; Vicente Boluda, president de Boluda Corporación Marítima; Antonio de Nó, director de Relacions Institucionals, Comunicació i Màrqueting d’Air Nostrum; Berta Barrero, directora d’estratègia de Vectalia, i Rubén Leonor Bravo, gerent d’estratègia de Renfe.

Energia i inversions

Per finalitzar els consells locals de la primera jornada, el tema a debatre serà La nova energia per a la indústria, amb la presentació a càrrec de Juan Vicente Bono, comissari del Consell, i la taula rodona moderada per Ángel Báez, director de Mediterráneo, integrada per Javier Rivera, CFO de PowerCo; Maria Teresa Costa, catedràtica emèrita d´Economia i directora de la Càtedra de Sostenibilitat Energètica de la Universitat de Barcelona; José Miguel Ferrer, director general a Espanya i Portugal de Statkraft, i Javier Portalés, cap d’energia de Pamesa. Les conclusions aniran a càrrec del president Carlos Mazón.

També destaquen les ponències de l’historiador nord-americà Robert Kaplan i de Mariana Mazzucato, professora de l’University College de Londres, a més dels diàlegs Els nous corredors energètics, en què participen Francisco Reynés, president executiu de Naturgy, i Albert Sáez, director de continguts de Prensa Ibérica; Inversions estratègiques de futur, amb Ángel Simón, conseller delegat de Criteria, i Albert Sáez; Per unes connexions més justes, amb Beatriz Corredor, presidenta de Redeia; i Gemma Robles, directora de la xarxa de continguts de Prensa Ibérica, i, finalment, el diàleg La nova educació transformadora, per Hortensia Roig, presidenta d’EDEM, i Gemma Martínez, directora adjunta d’El Periódico.

Els encarregats d’obrir el segon dia de debat seran Nadia Calviño, presidenta del Banc Europeu d’Inversions, i Martí Saballs, director d’informació econòmica de Prensa Ibérica. A continuació, es presentaran les conclusions dels quatre consells restants. El primer, Turisme i canvi climàtic, comptarà amb una taula rodona moderada per Marisa Goñi, directora del Diario de Mallorca, i integrada per Toni Riera, director de la Fundació Impulsa; Vicent Marí, president del Consell d’Eivissa; Ana Mayor, vicepresidenta de Port Hoteles, i Sandra Espeja, directora de projectes a la Fundació Marilles. Les conclusions aniran a càrrec de Marga Prohens, presidenta del Govern de les Illes Balears.

El seguirà el Consell de l’aigua, moderat per José Alberto Pardo, director de La Opinión de Murcia, amb la participació de Gonzalo Delacámara, director del Centre for Water & Climate Adaptation a l’IE University; José Claramonte, director general de Facsa; i Francisco Cabezas, director de l’Institut Euromediterrani de l’Aigua. Les conclusions les traslladarà Fernando López Miras, president de la Regió de Múrcia.

També hi haurà el consell sobre Persones, amb una visió de futur a càrrec de Laura Vilagrà, vicepresidenta en funcions del Govern de Catalunya, i una taula rodona moderada pel director de Diari de Girona, Josep Callol, i amb presència d’Andrés Perelló, director general de Casa Mediterráneo, Oscar Camps, fundador i director d’Open Arms, Manuel Rullo, de la Fundació La Caixa i Francesc Cortada, CEO d’Intermón Oxfam. I finalment el consell de l’Economia blava, amb una taula rodona moderada per la periodista d’El Periódico Cristina Buesa.

A més, se celebraran els diàlegs Innovació i futur, a càrrec de Javier García, catedràtic de la Universitat d’Alacant i emprenedor; Un mar de futur, per Òscar Camps; Xarxes de distribució per al progrés, amb José Bogas Gálvez, conseller delegat d’Endesa; La necessària transformació empresarial, per Antonio Garamendi, president de la CEOE, i Més enllà dels objectius del 2030, amb Mario Ruiz-Tagle, conseller delegat d’Iberdrola.