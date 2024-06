La comunitat energètica Manresa Il·lumina rep un premi als Green ComYOUnity Awards

La comunitat energètica Manresa Il·lumina, promoguda per l’Associació d’Empresaris de Bufalvent a finals del 2022, ha estat reconeguda en la primera edició dels premis Green CommYOUnity a les comunitats energètiques més destacades del conjunt de l’EStat. El premi és atorgat per Grup Met, una empresa europea d’energia integrada, i la Fundació Ecologia i Desenvolupament (ECODES).

Manresa Il·lumina ha estat guardonada amb el premi al millor projecte en la categoria de projectes en fase inicial. El guardó valora un projecte que se centra en l’autogeneració d’energia fotovoltaica per proveir d’energia una trentena de pimes de Manresa. Segons el veredicte del premi, «la cooperativa s’estableix com un vincle local entre la producció d’energia i la demanda local, promovent la distribució equitativa de l’energia».

Manresa Il·lumina és la primera comunitat energètica empresarial d’Espanya i el seu objectiu és prestar serveis per a la millora de la gestió energètica, ecològica i econòmica als seus membres. La cooperativa té previst posar en marxa a curt termini projectes d’energia tèrmica a través d’una xarxa de calor amb biomassa, energia renovable procedent dels boscos del Bages o la compra agregada d’electricitat renovable per cobrir la demanda que les instal·lacions solars no puguin cobrir.

En els mateixos premis ha estat també guardonada la comunitat energètica Arroyo Alumbra, d’Arroyomolinos de León, a Huelva, que aglutina una trentena de veïns.

En aquesta primera edició, la dotació dels premis ha estat de 25.000 euros, dividits en dues categories. D’una banda, el premi atorgat pel jurat professional, consistent en 15.000 euros més 5 hores de consultoria experta en energia proporcionada per MET España. D’altra banda, el reconeixement atorgat pel vot dels empleats del Grup MET, que dotarà al projecte guanyador amb 10.000 euros més 5 hores de consultoria experta en energia proporcionades per MET España. El lliurament de premis es va celebrar a la seu de MET Energia Espanya a Madrid. n