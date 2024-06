Els turistes de congressos gasten 1.368 euros en cada visita a Catalunya

Cada turista que ha visitat Catalunya per un congrés o un esdeveniment empresarial ha gastat 1.368 euros de mitjana. Això representa un 32% més que la despesa que van tenir aquests visitants el 2019, l'any abans de la pandèmia. Des de l'Agència Catalana de Turisme destaquen la importància d'aquest mercat perquè suposa un perfil amb un alt poder adquisitiu i a més visiten Catalunya fora de la temporada d'estiu, que és quan ja hi ha més turisme. Aquesta setmana Girona acull una reunió amb 75 touroperadors de 18 països diferents per acollir nous congressos i esdeveniments. A més, els ofereixen activitats complementàries amb valor afegit com ara participar en voluntariat d'entitats socials i ambientals.

Aquesta setmana Girona s'ha convertit en la seu de l'acció Meet Catalunya Green, organitzada per l'Agència Catalana de Turisme i el Patronat de Turisme Costa Brava Girona. Es tracta d'un esdeveniment per a professionals del sector turístic especialitzat en viatges de negocis, congressos i convencions. L'objectiu de l'acció és posicionar Catalunya a nivell internacional per captar nous esdeveniments que suposin un increment de visitants amb un alt poder adquisitiu i que viatgen fora de la temporada d'estiu.

El Meet Catalunya Green acull 75 operadors dels països Alemanya, Bèlgica, Brasil, Corea del Sud, Dinamarca, França, Finlàndia, Holanda, Hongria, Itàlia, Japó, Malàisia, Noruega, Polònia i Regne Unit, Suïssa, Suècia i Xile. També hi participen 87 empreses i entitats catalanes per tal de generar unes 1.500 trobades comercials que ajudin a tancar noves oportunitats de negoci.

Aquest dimarts, l'acció de promoció ha arrencat amb una visita guiada per la ciutat de Girona i un aperitiu al claustre de la Catedral. A continuació, els operadors han anat fins al restaurant Mas Batlle de Girona per participar en un mercat solidari amb entitats com ara la Fundació La Fageda, Fundació Mona o Fundació Emys.

Impacte econòmic més gran

Des de l'Agència Catalana de Turisme remarquen la importància que té aquest tipus de visitant perquè permet desestacionalitzar el turisme i també potenciar un mercat amb un elevat poder adquisitiu. En aquest sentit, el director de l'ACT, Narcís Ferrer, ha detallat que al llarg del 2023, cada turista que ha vingut a Catalunya per un congrés o un esdeveniment empresarial ha deixat un impacte econòmic de 1.368 euros. "Això es tracta d'un 32% que la despesa mitjana del 2019", just abans de la pandèmia.

Ferrer també ha detallat que el turisme MICE, tal com es denomina professionalment al sector, també acaba "generant noves oportunitats laborals" perquè involucra molts sectors econòmics diferents i en moltes ocasions acaba tenint un impacte en l'economia localperquè es promouen nous negocis amb indústries d'aquí.

Turisme sostenible

L'acció de Meet Catalunya es fa cada any en una destinació diferent del país. Aquest any, però, s'ha enfocat en l'àmbit de la sostenibilitat social i ambiental, per això s'ha afegit el Green en el nom de l'esdeveniment. La idea és que aquests operadors coneguin tota l'oferta que hi ha per fer activitats amb consciència social i ambiental mentre les empreses facin els seus esdeveniments, congressos i reunions a aquí.

Habitualment les empreses organitzen activitats de treball en equip, però cada vegada més hi ha la voluntat de fer aquestes activitats vinculades amb organitzacions del territori. El vicepresident del patronat, Jordi Masquef, ha remarcat que esdeveniments com els d'aquesta setmana a Girona permeten als empresaris conèixer la destinació, però també entendre que poden fer les activitats de treball en equip amb valor afegit en "un entorn idíl·lic" com és la demarcació de Girona, ja sigui a la Costa Brava, a l'interior o al Pirineu.

Masquef ha remarcat que aquesta aposta per les activitats amb responsabilitat social i ambiental permeten avançar en una destinació més sostenible, ja que es treballa pel territori i amb entitats locals. Per altra banda, l'Agència Catalana de Turisme ha avançat que penjarà un informe a la pàgina web obert a tothom per tal de tenir tots els protocols que han seguit a l'hora d'organitzar aquestes jornades per touroperadors. Aquest informe inclourà aspectes com ara oferir menjar de productors locals o contractar empreses amb consciència social, entre d'altres.