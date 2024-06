Reynés (Naturgy): “La tecnologia de les renovables va molt més ràpid que els permisos per a instal·lar-les”

Espanya s'ha embarcat en un desplegament massiu de noves plantes renovables, però des del sector energètic s'alerta dels problemes i els retards continus per aconseguir totes les autoritzacions administratives necessàries per poder posar en marxa les noves instal·lacions. “La tecnologia de les renovables van molt més ràpid que els permisos per a instal·lar-les”, ha sentenciat el president de Naturgy, Francisco Reynés, durant la seva intervenció en el I Fòrum Econòmic i Social del Mediterrani, organitzat a València per Prensa Ibèrica en col·laboració amb la Fundació ‘la Caixa’.

El màxim executiu de la principal gasista i tercera major elèctrica espanyola ha alertat de l'autèntic “coll d'ampolla” amb què es prenen els grups energètics per aconseguir tots els permisos que han de concedir les administracions públiques. “No tenen sentit processos de permisos d'entre quatre i vuit anys per a instal·lacions de tecnologies ja provades”, s'ha queixat. “Cal superar el coll d'ampolla de les administracions”, apuntant alhora que “a vegades s'estan prevalent interessos molt locals, individuals en lloc de l'interès general” en el desplegament de plantes renovables. “S'han d'instal·lar en algun lloc”.

La “solució completa” de Naturgy

Reynés ha advertit que totes les economies, les empreses i les famílies necessiten donar una solució equilibrada als tres reptes simultanis als quals s'enfronta el sector energètic: avançar en la descarbonització per a combatre la crisi climàtica, aconseguir-ho garantint la seguretat de subministrament d'energia i fer-ho també a preus assequibles.

En aquest sentit, ha defensat la “solució completa” en què es basa l'estratègia a llarg termini de Naturgy, que passa per combinar l'impuls de més plantes renovables de generació elèctrica (singularment, fotovoltaiques, eòliques i hidroelèctriques) i també dels gasos renovables (en un primer moment, biometà per a després passar a l'hidrogen verd).

“Naturgy té el cor partit, perquè és meitat elèctrica, meitat gasista (…). Electrificar l'economia és una solució per a la descarbonització, però no és la solució per a tota l'economia, perquè hi ha indústries que no es poden electrificar i continuaran utilitzant gas. Per a elles, l'alternativa per a la descarbonització són els gasos renovables”, ha apuntat el president de Naturgy, grup que ha posat en marxa un ambiciós pla per a construir desenes de plantes de biometà en el mercat espanyol amb aquest objectiu.

Volatilitat, però sense pics de preu

Durant el pitjor de la crisi energètica, aguditzada per la invasió de Rússia sobre Ucraïna, es van registrar màxims històrics dels preus del gas natural que van arrossegar també a nivells rècord el preu de l'electricitat. Les tensions i riscos geopolítics van tensionar alhora els preus de l'energia i la seguretat de subministrament.

El president de Naturgy no entrelluca una nova “convulsió en els preus” com la viscuda durant la crisi energètica, però sí que adverteix que la volatilitat continua sent major a la qual hi havia fa uns anys. “No preveiem una pujada com la de fa uns anys, ni moltíssim menys, però la garantia de subministrament té cert cost i ara està incorporat en el preu de les commodities”.