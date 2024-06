Seat fabrica un miler diari dels nous models Cupra Formentor i León a Martorell per llançar al mercat aquest estiu

Seat ha començat la fabricació de 1.092 cotxes diaris dels nous models Cupra Formentor i León al centre de Martorell i s'espera que estiguin a la venda el tercer trimestre d'enguany. Es tracta de més del 40% del total que produeix el centre automobilístic (al voltant d'uns 2.500), segons ha precisat el vicepresident de Producció i Logística, Markus Haupt. Alhora, ha detallat que la companyia, des de fa dos anys, ha implementat intel·ligència artificial (IA) per aconseguir el "defecte zero" durant el procés de muntatge i de pintura dels vehicles. D'altra banda, el responsable de la factoria, José Arreche, ha dit que Seat arribarà al 2025 havent reduït un 65% les emissions i l'objectiu és que el 2050 s'assoleixi "zero impacte".

Les noves unitats de Cupra es fabriquen únicament a la línia 2, ja siguin de benzina i híbrids endollables (amb 100 quilòmetres d'autonomia elèctrica). El Formentor, ha recordat Haupi, és el més venut amb més de 347.000 unitats fins al moment, mentre que del León s'han entregat més de 600.000 des de 2018. La confecció d'aquests nous models suposa donar feina a unes 4.000 persones, pràcticament un terç del que treballa a la fàbrica.

El vicepresident de Producció i Logística ha explicat que la factoria de Martorell començarà aquest estiu a preparar l'espai per al muntatge del vehicle elèctric. Això farà que la línia 1 de la cadena de muntatge es traslladi a la 3 i així es pugui dedicar la línia 1 exclusivament a la fabricació elèctrica.

Per una altra part, Haupt ha assenyalat que la planta catalana ja utilitza IA en els processos de muntatge i pintura com ara si hi "desperfectes" en alguna part. "El que feia un operari s'ha transformat per donar suport a altres àrees", ha indicat el vicepresident, i ha afegit "s'han automatitzat càlculs que fa uns anys eren impensables". Per això, ha garantit que seguiran estudiant aquestes "millores tecnològiques" per implantar-les a la cadena de muntatge.

El director de la fàbrica ha destacat que aquest "pas tecnològic" s'ha traduït en unes 300.000 hores lectives de formació al personal i 150.000 en la digitalització. José Arreche ha admès que "s'ha deixat de fer treball manual", però s'ha "reaprofitat" per fer altres tasques. D'aquesta manera, s'assoleix "una millor productivitat i qualitat del producte", ha reblat Arreche.

Descarbonització

Seat també està invertint per aconseguir la descarbonització del centre de Martorell. En aquest sentit, el responsable de la fàbrica ha concretat que, entre d'altres, s'han destinat 27 milions d'euros en un nou forn (funciona des de fa dos mesos) que no emet emissions de CO2 a l'atmosfera i suposa un estalvi del 95% en energia. Per aquesta instal·lació passen a diari un miler de cotxes.

Arreche ha calculat que Seat tancarà l'any amb unes vendes de 519.000 cotxes, d'acord amb les previsions que cada mes "es van perfilant" des de la companyia. El director de la factoria espera que "algun dia" es torni a repetir "la xifra rècord" de 2.647 vehicles produïts en un dia, que va ser el 6 de febrer de 2019.