Els catalans gasten gairebé el doble en viatges que fa un any

La despesa dels catalans en viatges pràcticament es va duplicar en el primer trimestre d'enguany si es compara amb el mateix període de l'any passat, fins als 2.299.718,28 d'euros, quan en els tres primers mesos de 2023 va ser d'1.561.395,25. Segons l'Enquesta de Turisme de Residents Familitur de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), publicada aquest dijous, la ciutadania va fer 6.850.506 viatges, un 19,59% més que fa un any (5.728.346), però per sota dels 7.340.473 de 2019. La despesa diària dels catalans durant el primer trimestre es va enfilar fins als 93 euros, sent la més elevada de l'estat espanyol, per davant de navarresos (91 euros) i càntabres (90 euros). Fa un any, aquesta xifra era de 88 euros i el 2019 de 73.

La durada mitjana dels desplaçaments de la població va ser de 3,6 dies, una mica més dels 3,09 del mateix interval de temps registrats els anys 2023 i 2019.

Catalunya va ser el segon destí preferit dels residents a l'Estat en aquests tres primers mesos de l'any, per darrere d'Andalusia, però per davant de la Comunitat Valenciana.

Al conjunt de l'estat espanyol, la despesa va superar els 11.678 milions d'euros, un 25,4% més; cada espanyol va gastar cada dia de mitjana 82 euros, un 3,9% més. En total, la ciutadania espanyola va fer 40,6 milions de viatges, un 15% més que un any enrere.