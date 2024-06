El programa Dones Rurals i Urbanes d’Ampans atén una vintena de persones

La primera edició del programa Dones Rurals i Urbanes d’Ampans ha atès 20 dones del Bages amb l’objectiu d’acompanyar-les en el procés d’inserció al mercat de treball. El programa desenvolupat pel Servei d’Orientació, Formació i Ocupació de la fundació, ha aconseguit la inserció laboral de 8 dones als llocs de treball dels sectors químic, metal·lúrgic, educatiu, sociosanitari, comerç i de serveis. De totes les participants, cinc han decidit incorporar-se a una formació per millorar el perfil professional.

Les dones participants tenien entre 20 i 55 anys i la majoria amb fills a càrrec, segons ha explicat la fundació. Algunes mai no havien tingut cap experiència laboral, i les que havien treballat tenien decidit fer un canvi d’orientació laboral per millorar la seva qualitat de vida, detalla Ampans.

El programa ha anat destinat a dones aturades residents al Bages, amb un 35% de places reservades expressament a dones empadronades a municipis de menys de 5.000 habitants: Castellbell i el Vilar, Aguilar de Segarra, Gaià, Rajadell, Sant Salvador de Guardiola, Castellgalí i el Pont de Vilomara, entre d’altres localitats.

El programa ha desenvolupat 20 itineraris individualitzats d’orientació laboral en tres àmbits diferents i en funció dels interessos i les necessitats de cada participant: Itinerari digital, Economia verda i Domini transversal. Aquests itineraris han inclòs sessions de competències transversals i específiques, mercat de treball, accions de recerca de feina, orientació i sensibilització d’aspectes personals, i tallers de competències digitals, a través d’eines necessàries per millorar les condicions de vida, autonomia i facilitar-ne l’accés al món laboral.

El grup ha visitat una desena d’empreses que han facilitat que les participants hagin pogut conèixer el teixit empresarial del territori la zona, i han pogut descobrir llocs de treball i sectors com el metal·lúrgic, el químic i la logística. També han pogut conèixer projectes liderats per dones i testimonis com el d’una emprenedora que va obrir una botiga de cosmètica natural i vegana. Durant la visita els va explicar com va ser l’inici del projecte, el procés de creació i desenvolupament i què implica emprendre com a dona. Entitats com el Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) han col·laborat donant a conèixer els recursos de què disposen com a dones i tallers d’apoderament i feminismes, per trencar estigmes sobre els rols de gènere.

El programa ha comptat amb el suport de la Fundació VINCI Espanya. Ampans ja pensa en preparar una segona edició de Dones Rurals i Urbanes.