Puente anuncia que Renfe prepara una denúncia contra Ouigo davant la CE per pràctiques anticompetitives

El ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, ha anunciat aquest dijous que prepara una denúncia contra Ouigo davant la Comissió Europea per pràctiques anticompetitives en el marc de la liberalització de l'alta velocitat que es va posar en marxa a finals del 2020.

Puente ha precisat que la denúncia no es presentaria davant la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) sinó que s'optaria per instàncies superiors com la Comissió Europea. "Volem anar a la CE i que es pronunciï", ha dit en una entrevista a Onda Cero. Aquesta primavera, Puente va demanar "responsabilitat" a la filial espanyola d'SNCF pel seu model de negoci i va acusar la companyia de 'dúmping de preus'.

El ministre va ser extensives les seves crítiques a l'operador hispanoitalià Iryo i va lamentar que les pràctiques de les dues operadores "arrosseguen" Renfe a tenir "mals resultats". En aquest sentit, va comentar que tant les empreses d'origen francès com italià "estan perdent una quantitat de diners tremenda".

Així mateix, Puente també va criticar la "falta de reciprocitat" amb el país gal per dificultar l'entrada de Renfe al seu mercat.