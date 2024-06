La sanitària Leventon anuncia un ERO a la planta de Sant Esteve Sesrovires

La firma sanitària Leventon, del grup WertenLife -propietat d'una de les branques de la família Rubiralta-, ha anunciat als treballadors un Expedient de Regulació d'Ocupació per a 121 dels 129 treballadors de la planta de Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat), segons ha avançat 'El Periódico' i han confirmat a l'ACN fonts de CCOO. La companyia fabrica productes per a la infusió intravenosa d'un sol ús, i segons el sindicat fa dos mesos la direcció va anunciar a la plantilla que volia vendre el negoci. La recerca de comprador sembla no haver reeixit i ara els responsables de la planta opten per l'ERO que afecta gairebé tota la plantilla. Direcció i comitè d'empresa tenen ara trenta dies per negociar les condicions de l'expedient.

Les mateixes fonts sindicals han lamentat que entre la plantilla hi ha persones que porten "tota la vida" treballant-hi, amb trajectòries de fins a quaranta anys. La direcció, però, considera que la planta ja no és competitiva i per això s'ha pres la decisió d'executar l'ERO.