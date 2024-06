La Joviat i Ampans s'alien per crear el primer centre de formació professional integrada de la Catalunya central

La Joviat i Ampans han signat un conveni que les ha permès crear el primer centre de formació professional integrada de la Catalunya Central (CPI). Aquesta nova condició, atorgada per la Generalitat, les permet constituir l’oferta formativa de centres privats més àmplia de tot el país. L'aliança inclou la creació d’un Consell de Formació i Empresa, amb membres de les dues Fundacions, l’administració pública, organitzacions sindicals i empreses representatives del territori.

El president executiu de l’Agència FPCAT, Fabian Mohedano, ha anunciat els quaranta-cinc centres d’arreu de Catalunya que passaran a ser Centres Integrats, dels quals trenta-cinc són públics i deu privats; i ha presentat l’Agrupació de Joviat - Ampans com el primer centre de formació professional integrada de la Catalunya Central. Una unió que representa un impuls per a la Formació Professional de Qualitat al territori, i una font d’innovació educativa i de millora d’inclusió laboral.

Amb l’objectiu de facilitar l’accés a la formació i l’obtenció de titulacions a la ciutadania, les dues institucions han signat un conveni que les permet ampliar les seves competències i recursos, i alguns dels seus serveis com l’orientació professional i l’acreditació de competències professionals. Les dues fundacions, apunta la Joviat en un comunicat, tenen com a objectiu "ampliar i complementar l’oferta educativa i la inserció laboral del seu alumnat". Així, el nou projecte també pretèn "posar l’accent en la igualtat d’oportunitats per part de col·lectius vulnerables i en risc d’exclusió social".

L’Agrupació Joviat-Ampans és el centre privat amb més oferta de famílies professionals a Catalunya, amb itineraris de l’àmbit de la Sanitat, l’Esport, l’Hoteleria, les Indústries Alimentàries, l’Agrària i la Informàtica. Amb aquesta aliança, apunten fonts de l'escola, "esperen augmentar la seva influència en les polítiques educatives de la Catalunya central".

La connexió amb el teixit productiu

Després de l’obtenció de la qualificació, el nou Centre es posa a treballar en la creació de l’estructura necessària per dimensionar el nou projecte. El primer pas serà la creació d’un Consell de Formació i Empresa, amb una direcció executiva, membres de les dues institucions, una representació de l’administració pública i de les organitzacions empresarials i sindicals més significatives a Catalunya. Aquest tindrà els objectius "d’afavorir la qualitat, l'ajustament de l'oferta formativa i impulsar la participació de les empreses i entitats en la formació i l'acompanyament a l'aprenentatge", apunten des del centre.

Els Centres de Formació Professional Integrada (CFPI) Esdevenir CFPI donen, apunta la Joviat, "resposta a les necessitats reals de la formació de les persones al llarg de la vida, amb un model d’orientació professional adequat a cada realitat, sempre en connexió amb la demanda empresarial i social". En aquest sentit, la finalitat d'aquests centres, apunten, també és la d'establir "més ponts amb el món de la recerca universitària i la investigació".