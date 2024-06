Els hotelers catalans preveuen un bon estiu malgrat patir una falta “endèmica” de personal

Els hotelers catalans arrenquen el mes de juliol amb bones previsions d'ocupació per a un estiu que podria assolir xifres rècord en algunes zones, malgrat que s'enfronten, com cada any, a la manca "endèmica" de personal.

La costa catalana es tornarà a omplir de turistes al juliol i l'agost atrets pel bon temps, la bellesa de les platges i l'àmplia oferta d'activitats que ofereix als visitants.

En declaracions a EFE, la gerent de la Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre, Judith Lloberol, ha dit que no s'atreveix a pronosticar un estiu rècord però sí una bona temporada, semblant a la de l'any passat.

La zona, que ja va recuperar el 2023 les xifres precovid, ha tancat el juny amb una ocupació del 85 % i un cap de setmana de Sant Joan "molt bo" i comença el juliol amb reserves del 90 %, mentre que la primera quinzena d'agost arriben al 85 % i la segona, al 60 %, encara que a mesura que avança la data, les ocupacions van ràpidament a l'alça.

D'altra banda, molts hotels de la zona ja tenen reserves per als mesos de setembre i octubre per a americans que faran cicloturisme, una activitat que cada vegada atrau més visitants.

El portaveu de la Federació d'Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona, Xavier Guardià, també espera un bon estiu a la zona amb percentatges d'ocupació que estaran entre el 80 i el 90 %.

"Créixer al juliol i l'agost és molt difícil", ha apuntat Guardià, que ha assegurat que la temporada turística s'allarga cada vegada més a la zona i ja va des de Setmana Santa fins a principis de novembre.

"La intenció és créixer més a les puntes i aquí és on van tots els nostres esforços de promoció", ha dit Guardià i ha afegit que fora dels mesos d'estiu el servei que es dona és millor perquè hi ha menys turistes.

Guardià ha explicat que encara no han aconseguit les xifres del 2019 perquè amb la covid i després amb la invasió d'Ucraïna es va perdre el mercat rus, que era el quart en importància després de l'espanyol, el francès i el britànic i que representava entre un 7 i un 9 % del total.

"A poc a poc aquest percentatge l'estan omplint les altres nacionalitats. Amb el bon principi de temporada que hem tingut crec que aquest any podríem assolir les xifres del 2019. Ja veurem”, ha remarcat.

L'associació també inclou empreses amb apartaments turístics, per la qual cosa Guardià ha dit que des de les administracions "s'escolta poc el sector", perquè una cosa és que no pugui créixer més i una altra tancar tots els que hi ha, com passarà a Barcelona en cinc anys.

A Lleida, les previsions també són bones, especialment al Pirineu, perquè bona part del turisme que va arribar amb la pandèmia s'ha consolidat, segons ha explicat a EFE el president de la Federació d´Hostaleria de Lleida, Josep Castellarnau.

Així, a partir de la segona quinzena de juliol l'ocupació de la zona podria rondar entre el 50 i el 60 % entre setmana i fins al 90 % o més durant el cap de setmana.

"Depèn molt del temps que faci. Si comença a ploure, la gent posposa les vacances", ha assegurat.

El turisme rural és un altre dels protagonistes de l'estiu, amb bones previsions a Catalunya que se situen al nivell de l'any passat.

Segons Turalcat, les ocupacions poden rondar entre el 80 i el 90 % al juliol i l'agost i s'espera que al voltant del 40 % siguin turistes internacionals, especialment francesos, britànics, holandesos i belgues.

L'impuls de la Copa Amèrica de Vela per a Barcelona

"Barcelona està en una molt bona dinàmica turística i pensem que l'estiu no serà diferent", ha explicat a EFE el director general del Gremi d'Hotels de Barcelona, Manel Casals, que preveu una ocupació al voltant del 87 %.

L'inici en poques setmanes de la Copa Amèrica de Vela a Barcelona impulsarà aquest bon moment que viu la capital catalana amb un esdeveniment "de gran audiència, que aporta a la ciutat una imatge i un prestigi excepcionals”. "Preveiem que l'arribada de visitants per a aquest esdeveniment sigui massiva", ha afegit.

La manca de personal, un mal endèmic del sector

Els hotelers coincideixen a assenyalar que la manca de personal és un "mal endèmic" del sector, que es va accentuar durant la pandèmia, pel fet que les grans restriccions imposades en l'hostaleria van provocar que un important nombre de treballadors optés per anar-se'n a d'altres sectors, encara que molts han tornat al turisme.

Segons Lloberol, és "molt complicat" trobar personal que vulgui treballar al sector, per la qual cosa a l'estiu es recorre a molts estudiants, malgrat el que hi ha establiments que han de reduir el nombre de taules perquè no tenen treballadors per donar un bon servei.

"El handicap del nostre sector és que treballem els caps de setmana, festius i vacances i, a més, cal fer torns", ha dit Guardià. "Per això sempre falten empleats, perquè ens falta personal vocacional que li agradi ser cambrer o recepcionista, per posar un exemple", ha afegit.

El Pirineu no és una excepció i la manca de mà d'obra també és un problema des de fa anys que, segons Josep Castellarnau, se supleix amb "imaginació". "La gent s'haurà d'acostumar, entre d'altres coses, a reservar amb antelació per poder-nos organitzar millor", ha ressaltat.