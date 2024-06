El tancament

Però la història de la Pirelli productiva no va tenir un final a l’alçada de la seva enorme contribució al desenvolupament econòmic i industrial de Manresa. El 2007, la companyia planejava una substitució de les instal·lacions, que ja havien quedat obsoletes, i construir una nova planta, que garantiria la producció a Manresa durant dècades. Això suposava una important retallada de la plantilla, que llavors era de 1.100 persones. Uns terrenys propers a la presó de Lledoners semblaven els idonis per construir-hi la nova factoria. I hi havia una proposta de l’Ajuntament de Manresa per requalificar com a zona residencial les seves actuals instal·lacions. Una operació que reportaria a la multinacional fins a 140 milions d’euros amb els quals es podria assumir la nova fàbrica. Aquell any hi havia expectació, i la possibilitat de garantir la continuïtat de Pirelli a Manresa semblava tangible.

Amb tot, els vents van canviar de rumb, i d’un projecte de futur es va passar a un cessament de l’activitat productiva que va suposar un trauma per a la seva plantilla i per a la ciutat, que perdia un dels seus estendards, com poc temps després passaria amb un altre dels emblemes de la Manresa del passat: la desaparició de Caixa Manresa.

El 18 de desembre del 2009, la multinacional italiana cessava les seves activitats productives a la fàbrica que havia esdevingut la referència industrial de Manresa. Aquell era el punt final a un any i mig convuls, en què la plantilla va passar de la il·lusió a la frustració. El punt final a la llarga història es convertia en un capítol vergonyós, quan la multinacional va comunicar els primers acomiadaments bloquejant l’entrada de la fàbrica amb agents de seguretat. Una actitud que va generar una onada d’indignació política a la ciutat.

Unes setmanes després, però, la fàbrica tornava a l’activitat, ja no en el seu vessant productiu, sinó com a centre logístic de la multinacional per a la península, una tasca per a la qual es va quedar un centenar dels seus treballadors, l’últim vestigi de 85 anys de treball. n