Brussel·les adverteix a Meta que el seu model d'oferir comptes gratuïts a canvi de dades personals és il·legal

La Comissió Europea ha advertit a Meta -l'empresa propietària de Facebook i Instagram- que el seu model de publicitat incompleix la Llei de Mercats Digitals. Després de l'entrada en vigor de la norma, la plataforma va començar a oferir als seus usuaris dues opcions. Per una banda, una subscripció mensual d'almenys deu euros a canvi d'una versió sense anuncis, i per l'altra, una versió gratuïta on l'empresa continuava oferint anuncis personalitzats utilitzant les dades personals de cada usuari. En una nota de premsa publicada aquest dilluns, Brussel·les al·lega que aquest model de negoci és il·legal i detalla que la companyia s'exposa a multes del 10% de la seva facturació global si no adopta mesures correctores.

Segons detalla l'executiu comunitari, el model de publicitat de Meta -batejat com a 'pagar o consentir'- impedeix als usuaris la possibilitat d'escollir un servei gratuït que utilitzi menys dades personals. "Al contrari, aquest servei està basat en anuncis personalitzats", indica la Comissió.

Al mateix temps, Brussel·les apunta que la proposta de la plataforma no ofereix als usuaris l'alternativa "d'exercir el seu dret al lliure consentiment en combinació amb l'ús de les seves dades personals". En aquest sentit, l'executiu defensa que els usuaris que no volen cedir les seves dades personals també haurien de poder accedir a un servei similar a la resta de persones.

Per la vicepresidenta executiva de la Comissió Europea a càrrec de les polítiques de competència, Margrethe Vestager, el model publicitari de Meta "incompleix la Llei de Mercats Digitals". "Volem donar més poder als ciutadans, que tinguin la capacitat de poder prendre el control sobre les seves dades i escollir experiències d'anuncis menys personalitzades", indica.

Una primera advertència

La comunicació d'aquest dilluns emesa per la Comissió Europea es basa en les conclusions preliminars derivades d'una investigació oberta el març d'aquest 2024. Amb la publicació d'aquestes informacions, Meta ara té la possibilitat d'estudiar els documents que se li han enviat, replicar a l'executiu i prendre mesures per redreçar la situació.

Al mateix temps, la Comissió continuarà avaluant el cas de Meta fins al març de 2025, data en què ha de concloure la investigació. Si les opinions preliminars s'acaben confirmant, la Comissió Europea conclouria que l'empresa incompleix la Llei de Serveis Digitals i podria imposar multes de fins al 10% de la seva facturació global i fins al 20% si es produïssin infraccions de forma reiterada.

Alhora, la Comissió podria obligar la companyia a vendre parts del seu negoci o bloquejar la compra de serveis addicionals. Per ara, l'executiu "manté el seu compromís constructiu amb Meta per identificar un camí satisfactori cap al compliment efectiu de la llei".