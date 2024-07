Una incidència afecta la web i l'app de Caixabank

AUna incidència afecta des de primera hora d'aquest dilluns la web i l'aplicació mòbil de Caixabank i impedeix els seus clients operar els diferents serveis del banc amb normalitat, coincidint amb el primer dia de mes. Segons han explicat a l'ACN fonts de l'entitat, la incidència ha començat a primera hora del matí i l'afectació està sent desigual entre els usuaris, ja que en alguns casos els permet el servei funciona amb molta lentitud i en altres no és possible operar Fonts de l'entitat han afegit que els equips tècnics hi estan treballant i que de moment no hi ha previsió per al restabliment total del servei.