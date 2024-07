El lloguer continua encarint-se: el Berguedà i l'Alt Urgell són les comarques centrals on més puja

El preu mitjà del lloguer a Catalunya es va enfilar un 6,9% anual en el primer trimestre d'aquest 2024 i es va situar en els 868,85 euros, segons dades a partir de les fiances de lloguer de l'Incasòl. Si es compara amb el quart trimestre del 2023, l'increment és més moderat, de l'1,7%.

A les comarques centrals, l'Alt Urgell i el Berguedà són les dues on més s'han encarit els preus durant el primer trimestre, amb una crescuda del 13,6% i el 7,4% respectivament. A l'Anoia, l'augment ha estat del 6,2%; al Bages, del 5,4%; a la Cerdanya, del 5,2%; al Solsonès, del 4,9%; i al Moianès, del 0,9%. Al Lluçanès, en canvi, han baixat un 9,3%.

Ara bé, la comarca amb el preu mitjà de lloguer és la Cerdanya, amb 703 euros, seguida pel Moianès (590,4), l'Alt Urgell (565,5), l'Anoia (562,5), el Bages (544,4), el Lluçanès (480,7), el Berguedà (459,7) i el Solsonès (442,4).

Nou màxim històric a Barcelona

A l'àmbit català, Barcelona capital lidera l'escalada de preus. En un any, s'hi han encarit un 9,7% i aquest pimer trimestre de l'any van marcar un nou màxim històric, arribant fins als 1.193,41 euros. Pel que fa el nombre de contractes a la capital catalana, van caure un 9,8% en relació al període entre gener i març del 2023, fins als 9.826 però va créixer un 15,2% si es compara amb el quart trimestre del 2023.

Per comarques, l'Alta Ribagorça (25%) i la Vall d'Aran (16,5) són les que encapçalen l'encariment de preus del lloguer, just per davant de l'Alt Urgell.

Cau el nombre de contractes excepte a la demarcació de Lleida

Pel que fa el nombre de contractes signats a Catalunya, es va situar en els 34.503, un 5,4% menys que el primer trimestre de l'any passat. Per demarcacions, totes acumulen descensos interanuals excepte a la de Lleida.

A les comarques de Barcelona, es van formalitzar 25.389 contractes, un 8,5% menys; a les de Girona un total de 3.471, un 2,2% menys i a les de Tarragona 3.533, un 1,4% menys que el primer trimestre del 2023. En canvi, a les comarques de Lleida, es va registrar un increment del 3,9%, fins als 1.660 contractes.