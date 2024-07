El Dia de la Cambra al Berguedà analitzarà l’impacte de la IA en l’entorn empresarial i laboral

El pròxim dijous, 4 de juliol, el municipi d’Olvan serà l’escenari del Dia de la Cambra al Berguedà, un esdeveniment anual que enguany se centrarà en l’impacte de la intel·ligència artificial (IA) en l’entorn empresarial i laboral, així com en la creació i formació de talent. L’acte començarà a les 7 de la tarda al Curriu Garden, ubicat al carrer de Berga, S/N, Cal Rosal, i reunirà més d’un centenar d’empresaris i empresàries de la comarca.

La conferència central de l’esdeveniment serà a càrrec de Genís Roca, president de la Fundació.cat i expert en tecnologia digital. Sota el títol "IA a l’empresa i el treball. On som i cap on anem", Roca oferirà una visió detallada sobre l’evolució de la IA i els aspectes que les empreses i professionals han de considerar a l’hora d’integrar aquesta tecnologia als seus processos.

A més de la conferència principal, la jornada també inclourà una taula rodona centrada en la gestió del talent, titulada "Ocupació, formació i talent a l’empresa". En aquesta sessió intervindran Josep Barrera, CEO de Vidmar Group; Anna Romera, directora al Berguedà de GCT Plus ETT; David Menoyo, director de Persones i Desenvolupament Organitzacional de Vera; i Ramon Serra, tutor i excoordinador de pràctiques a FEDAC Xarxa. Aquesta taula rodona serà una oportunitat per debatre sobre les millors pràctiques en la captació i formació de talent, així com els reptes i oportunitats en aquest camp.

La jornada culminarà amb el lliurament del premi Cambra Berguedà 2024, que reconeixerà la trajectòria d’una empresa destacada de la comarca. Aquest premi és una mostra de l'aposta de la Cambra per promoure i donar suport al teixit empresarial local.

La gran trobada de l'empresariat berguedà

A més dels ponents abans mencionats, l'acte també comptarà amb la participació de Josep Santacreu, president de la Cambra de Comerç de Barcelona; Mercè Sallés, presidenta de Cambra de Comerç de Barcelona al Berguedà; i Sebastià Prat, alcalde d’Olvan. Sobra la jornada, Sallés detalla que es posarà "el focus en la gestió de la formació, el talent i l'ocupació a la comarca amb les intervencions de veus reputades del Berguedà i Cardona per entendre els principals reptes i preocupacions de la comarca". "Volem apropar i descobrir els beneficis de la Intel·ligència Artificial, que ja és una realitat que impacta de ple en els nostres negocis".

També hi assistiran membres del consell territorial de la corporació al Berguedà, l’alcalde de Berga, Ivan Sànchez; la delegada territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya, Montserrat Barniol; i la directora dels serveis territorials d’Empresa a la Catalunya Central, Teresa Clotet.

El Dia de la Cambra al Berguedà no només és un espai per a la reflexió sobre temes d’actualitat com la intel·ligència artificial, sinó també una oportunitat per fer networking i establir vincles entre empresaris i professionals de la comarca. La inscripció és gratuïta i es pot fer a través d'aquest enllaç.